Zorbalıkla bilinçli eğitim projesi

Tokat'ta eğitim veren 4 okuldan toplam 20 idareci ve öğretmen İtalya'da düzenlenen “Zorbalıkta Bilinçli Eğitim Projesi” etkinliğine katıldı.

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen ve eğitim-öğretim kurumlarında meydana gelen zorbalık, şiddet gibi konuların işlendiği proje kapsamında bu tür davranışların ne derece azaltılabileceği ve eğitimcilerin bu konuda daha hassas davranmaları hususu işlendi. Projenin özellikle çocuklar arasında, bilinçli ya da bilinçsiz olarak ortaya çıkan akran zorbalığı ile ilgili mücadeleye büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken proje yürütücüsü Ahmet Polat; “İtalya Milano'da gerçekleştirilen proje son derece verimli geçti. Okullarda meydana gelen zorbalık ve şiddet konularına karşı nasıl önlem alınacağını ve bu tür tavır ve davranışlarda en hassas şekilde en kısa yoldan çözüme nasıl ulaştırılacağı konuları ele alındı” diye konuştu.