Avrasya Üniversitesi tarafından '1 Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu' düzenlendi.

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyenin katılımı ile başlayan sempozyumun açılışında konuşan Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, üniversite olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek verdiklerini belirterek “Bu üniversitenin kurucusu olarak üniversitenin büyümesi için elimden geleni yapmaya çalışacağım” dedi.

Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan ise düzenlenen sempozyum sonrası çalışmaların bir kitap haline getirilerek insanların bilgisine sunulacağını söyledi. Bu yıl ilk kez Avrasya Üniversitesi adı altında bu tür sempozyumu düzenlediklerini ifade eden İnan, “Üniversitemizde 1. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu'nu organize ettik. Bundan önceki dönemlerde de Karadeniz tarihi ile ilgili sempozyumlar düzenlemiştik ama Avrasya üniversitesi çatısı altında ilk defa birincisini tertip ediyoruz. Sempozyumumuza ülkemizin değişik yerlerinden ve yurt dışından akademisyenler geldi. Özellikle Karadeniz ve onunda üzerinde Trabzon'la ilgili orijinal olduğunu düşündüğümüz bildiriler sunulacak. Bu bildiriler daha sonra bir araya getirilip bir kitap halinde tüm akademik camiasının ve halkımızın istifadesine sunulacak. Bu tür akademik çalışmalar, üniversitenin akademik birikimlerini dışa vurmaları kendi şehirleriyle, bölgeleriyle, ülkeyle ve dünya ile paylaşmasında çok önemli yeri olduğunu düşünüyoruz. Bu sempozyum, üniversitenin tanıtımında hem akademisyenleri bu tür çalışmalara teşvik edilmesinde bir araya gelerek birbirlerini tanımaları açısından, birbirleriyle bilgi alış verişinde bulunmalarında gerçekten bulunmaz bir fırsat. Biz de üniversite olarak bu sempozyum vesilesi ile bundan sonra yapacağımız uluslararası sempozyumlar da üniversitemizin birikimini bölgemizin ve ülkemizin istifadesine sunmak istiyoruz. Genel olarak hedefimiz bu” dedi.

Trabzon'un Fetih Tarihi tartışmaları yeniden gündeme geldi

Sempozyum ölçeğinde Trabzon'un fetih tarihinin tartışılmasıyla ilgili düşüncelerini de dile getiren İnan, “Trabzon'un fetih tarihini biz önceki yıllarda Trabzon Belediyesiyle gerçekleştirdiğimiz fetih ve fetihin tarihi meselesi adı altında bir panelle çözüme kavuşturmuştuk. Yıllardır Trabzonlu olsun Karadeniz tarihi üzerine çalışan bir çok akademisyen, Trabzon'un fetih tarihinin '26 Ekim 1461 değil de 15 Ağustos 1461' olduğunda hem fikir. Şahsım olarak hem Osmanlı Dönemi hem de günümüzdeki bilgileri bir araya getirip bunun gerçekten 15 Ağustos 1461 olduğunu söyledik. Umarız bundan sonraki kutlamalar belediyemizin ya da valiliğimizin yaptığı kutlamalar 15 Ağustos tarihinde yapılır. 26 Ekim'de kutlanmasının sebebi bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor. Biz bilim adamıyız sonuçta verilerle hareket ederiz. 15 Ağustos tarihi bizim ortaya koyduğumuz bir tarih değil, kaynakların ortaya koyduğu tarih. En önemlisi Osmanlı dönemi Trabzon'da basılmış Trabzon vilayet salnamesinde dahi 15 Ağustos 1461 olarak görülüyor. Yani 26 Ekim olarak kutlanması 1940'lardan sonra ortaya çıkmış bir hususve yanlış” diye konuştu.