İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1 yaşına giren danasına doğum günü yaptı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde bir kişinin, 1 yaşına giren danası için yaptığı doğum günü kutlaması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir kişinin, 1 yaşına giren danası için yaptığı doğum günü kutlaması sosyal medyada büyük beğeni topladı.


Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir kişi, 1 yaşına giren danası için doğum günü kutlaması yaptı. Üzerine mum dikilen yem dolu kapla ahıra giren dananın sahibi, 'mutlu yıllar sana' diyerek hayvanının doğum gününü kutladı. Doğum gününde çekilen görüntüler sosyal medyada da en çok izlenenler arasında yerini aldı.


Çok sevdiği için ona bir doğum günü yapmak istediğini belirten dana sahibi, “Sadece çocuklara mı doğum günü kutlanır? Bende dedim danam doğum günü kutlayayım. O da mutlu olur ve inanıyorum mutlu olacağın. İyi ki doğmuş iyi ki aramızda. Onu çok sevdiğim için çocuğum gibi sevdiğim için ona sürpriz yapayım istedim. 15 gün sonrada kardeşi doğacak annesinin adı da Sarıkız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.