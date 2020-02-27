10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri başlıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri, 2 Mart'ta tiyatro severlerle buluşacak.

Akçaabat Belediyesi tarafından 10'uncusu düzenlenen Erol Günaydın Tiyatro Günleri'nin tanıtımı için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ali Güngör ve Serkan Özdemir ile basın mensupları katıldı. Basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Ekim, yapılan tiyatro günlerinin ve diğer sosyal faaliyetlerin kültürel gelişmeye katkı sağlamak, insanlara toplum ve yaşam bilimi olan tiyatroyu sevdirmek, şehrin kültür ve sanat hayatını canlı tutabilmek adına düzenlendiğini vurguladı. Başkan Ekim, tiyatro gösterilerinin ücretsiz olacağını belirterek, “Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz olarak hem kültürel gelişmeye katkı sağlamak, hem insanlarımıza tiyatroyu sevdirmek hem de şehrin kültür ve sanat hayatını canlı tutabilmek adına ‘Erol Günaydın Tiyatro Günleri'ni düzenliyoruz. İlkini 2011 yılında düzenlediğimiz Erol Günaydın Tiyatro Günleri'nin bu yıl 10. yılını gerçekleştireceğiz. Tiyatro günlerimiz, 2-11 Mart 2020 tarihlerinde tiyatro severlerle buluşacak. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz tiyatro günlerine 1999 yılında kurulan Akçaabat Belediye Tiyatromuzun yanı sıra, çeşitli tiyatro grupları da katılacaktır. Bu yılki tiyatro günlerine Erzurum, Giresun, Bulancak, Ordu, Samsun ve Trabzon'daki tiyatro grupları katılacak. Son yıllarda Trabzon Devlet Tiyatromuz da bizlerle birlikte olmasına rağmen bu sene dekorlarının sahneye uymaması sebebiyle

bizlere katılamayacaklar. İlk gün Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun hazırladığı ‘Boyacı' adlı oyunla açılış yapılacak. Tüm oyunlar Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde saat 19.30'da sahnelenecek ve bütün oyunlar ücretsiz olup, davetiyelidir. Davetiyeler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzden temin edilebilir. Erol Günaydın Tiyatro Günlerimiz ile birlikte tiyatronun eğitici, eğlendirici, düşündürücü ve birleştirici unsurlarını sanatseverlerle buluşturmayı istiyoruz. Geçmiş yıllarda deneyimledik ve kapasitemizin üzerinde bir doluluk oranına sahibiz. Tiyatro davetiyelerimiz dağıtıma çıktıktan kısa bir süre sonra bitiyor. Bu bizim için büyük bir memnuniyet. Bu vesileyle, tüm tiyatro severleri tiyatro günlerimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

4. Çocuk Tiyatroları Şenliği hakkında da bilgiler veren Başkan Ekim, “Ayrıca çocuklarımız, minik tiyatro severlerimiz için de bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. ‘Tiyatroyla buluşmayan çocuk kalmasın' ilkesinden yola çıkarak, minik tiyatro severlerimiz için 8-9 ve 10 Nisan tarihlerinde Çocuk Tiyatroları Şenliği'ni 4. kez gerçekleştireceğiz. Bu şekilde her yaştan çocuğumuzu birbirinden güzel tiyatro oyunlarıyla buluşturarak, hem eğlenmelerini hem de öğretici bir şekilde zamanlarını geçirmelerini istiyoruz” diye konuştu.