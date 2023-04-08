10 yıldır yemek yiyemiyordu

Yaklaşık 10 yıldır yemek yememe şikâyetiyle şehir şehir doktor doktor gezen 3 çocuk annesi Özlem Murre, son olarak Medical Park Karadeniz Hastanesi'ne başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz tarafından muayene edilen ve tedavisine başlanan Özlem Murre, bölgede ender uygulanan laparoskopik karaciğer cerrahisi ile sağlığına kavuştu.

“Sürekli mide bulantısı şikâyetim vardı”

Mide ağrısı, şişkinlik gibi şikâyetlerden dolayı yaklaşık on yıldır yemek yiyemediğini kaydeden Murre, “Şikâyetim mide ağrısı, midi bulantısı, şişkinlik hiçbir şey yememe ile başladı. Daha sonra sağ ve sol taraflarımda ağrılar oluştu. Sonrasında endoskopi çekildim bana fıtık ve karaciğerimde hemanjiom olduğunu söylediler. Serdar Hocama geldim Allah razı olsun en güzel şekilde bu durumu şu an herhangi bir sorunum yok. Ameliyatım çok güzel, çok başarılı geçti. Kendimi daha da iyi hissediyorum” dedi.

“On yıldır bu şikâyetlerim vardı”

Farklı şehirlere giderek muayene olduğunu ancak şifa bulamadığını belirten Murre, “Yemek yememde sorun vardı, on yıldır bu şikâyetlerim vardı. Çoğu yere gittim, araştırdım, ama bir türlü sonuç alamadım. Ankara'ya, Bursa'ya gittim, en son Vanlı olduğum için Van'da da çok yerleri gezdim. Çok hastanelere gittim” diye konuştu.

“Erken taburcu için ameliyatı laparoskopik olarak planladık”

Hastanın bulantılarının, zaman zaman ağır şikâyetlerinin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz “Daha önce yapılan filmlerde karaciğer sol lobda yedi santimetre çapında midesine baskı yapan ve buna bağlı olarak da bulantıları sebep olan hemanjiom (damarlardan köken alan iyi huylu bir tümr) adını verdiğimiz kitle tespit edildi. Yapılan endoskopisinde ameliyat endikasyonu olan ve reflüye de neden olan hiyatal hernisi de mevcut idi. O da ameliyat endikasyon sınırı içerisindeydi. İki hastalığa aynı anda müdahale kararı verdik. Hastada çok yara izi kalmaması, daha az ağrısı olması, daha erken yedirilmeye başlanması ve erken taburcusu için ameliyatı laparoskopik olarak planladık. İlk önce hastanın karnına girerek karaciğer segment ikide yerleşmiş olan yedi santimlik hemanjiomunu çıkarttık. Kanama kontrolünü sağladıktan sonra midesindeki fıtığı düzeltmeye başladık. Hemanjiomu çıkarmadan mideye ulaşmak mümkün olmayacaktı zaten. Hastanın fıtığını da onardıktan sonra ameliyatı sonlandırdık. Ameliyattan sonra herhangi bir sıkıntısı, kanaması olmadı. Hastamızın biraz ağrıları oldu ancak gaz çıkarttıktan sonra ağrıları hafifledi ve daha sonra evine gönderdik. Böylece bölgemizde ender olarak uygulanan laparoskopik karaciğer cerrahisi işlemini yaptık. Daha önce yapmayı planladığımız ancak uygun vaka bulamadığımız için yapamamıştık. Hastamızın daha erken yaşamına dönmesini sağlamış olduk” şeklinde konuştu.