100 yıldan beri özlem duyulan yola kavuştular

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Özbirlik mahallesinin 100 yıllık rüyası olan ve büyük bir kısmı sarp kayalıklardan geçen Karaağaçlı bağlantı yolu törenle hizmete açıldı.

Karaağaçlı bağlantı yolunun hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, göreve geldiği andan itibaren Ortahisar'ın 87 mahallesindeki ana yolları ve bağlantı yollarını yüzde 95 oranında standartlara uygun hale getirdiklerini söyledi.

Muhtarlarla her zaman işbirliği halinde olduklarını kaydeden Genç, “İki sene önce burada aynı camide Cuma namazımızı kılmıştık. O zaman muhtarımız ve kıymetli mahalle halkımız ısrarla bu yolun açılmasını talep ettiler. Zor ve çetrefil bir işti. Yaklaşık 1,5 km'lik bu yolu yapmak sadece Özbirlik mahallemizin ara bağlantı yolundan öte Dereli, Başkurt, Sevimli ve Kozluca'yı ilgilendiren bir konuydu. Orman Bölge Müdürlüğümüzün de desteğini aldık, buradan kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızla her zaman işbirliği halindeyiz. Göreve geldiğimiz andan itibaren muhtarlarımızla işbirliği çok güzel çalışmalar yaptık. Ben de Maçka'nın bir köyünde doğan birisi olarak buraların şartlarının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Göreve geldiğimiz andan itibaren 87 mahallemizde hakikaten yol konusunda bu zorlu coğrafyada epeyce bir şeyler yaptık” dedi.

Özbirlik Mahalle Muhtarı İsmet Yaşar Düğdü ise yaptığı konuşmada bağlantı yolunu açmanın köyün büyüklerinin hayali olduğuna vurgu yaparak “Bugün bizim en mutlu günümüz, en neşeli günümüz. Bir hayalimiz vardı, 100 yıllık Karaağaçlı yolunu bağlamak. Dedelerimiz, babalarımız bu yolun hayaliyle rahmetli oldu. Biliyorduk ki, yol medeniyetti, uzakları yakın etmekti. Çimene, çiçeğe, yaylaya, obaya kavuşmaktı. Lâkin aşılmaz sarp kayalar vardı. Sonra Sayın Ahmet Metin Genç Başkanımızın ‘Gerekirse tünel yapar yine geçeriz' sözüyle başladı. Rabbim kendilerinden razı olsun. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.