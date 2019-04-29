11. Sosyal Bilimler Liseleri Ulusal Öğrenci Sempozyumu Trabzon'da başladı

Yüzyıl İnsanlık Tehditleri' teması ile 11. düzenlenen Sosyal Bilimler Liseleri 11. Ulusal Öğrenci Sempozyumu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan açılışa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şükrü Gündemir, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem, Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Sempozyumda konuşma yapan Vali Ustaoğlu, “Her bir çocuğumuz bizim için bir değer ve zenginliktir. Çocuklarımızı iyi ve bilgili bireyler olarak yetiştirmek hepimizin görevidir. Eğitim çok önemlidir, ama değerler eğitimi de bir o kadar önemlidir. Yarının büyükleri olan çocuklarımızın eğitim ve öğretimi için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekmektedir. Tabi ki gençlerimize sadece eğitim ve öğretim alanında değil, kendilerini en iyi şekilde ifade edebildikleri, bilgi ve becerileri doğrultusunda sanat, spor, siyaset ve birçok alanda da gelişmeleri için ön ayak olmalıyız. Birliktelik ruhunu yakalamalıyız. O zaman başarı gelir” dedi.

Konuşmasında 16 yıllık geçmişe sahip olan Sosyal Bilimler Liselerinin önemine değinen Vali Ustaoğlu, “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan bu eğitim kurumlarımız ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın eğitimleri açısından son derece önemli bir misyona sahiptir. Bilindiği gibi ülkelerin hukuk adamlarının, yöneticilerinin, edebiyatçılarının, tarihçilerinin yetişmesinde en önemli görev Sosyal Bilimler Liselerine aittir. Bu gün burada tüm insanlığın problemi olan göçün toplumsal etkileri, savaşlar, iklim değişikleri konularının öğrencilerimiz tarafından tartışılması ve fikirler geliştirmesi de bu liselerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur“ şeklinde konuştu.

Dünyada iç savaşlar, terör, ekonomik bunalımlar vb nedenlerle çok ciddi göçlerin yaşandığını ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, “Ülkemiz de bunu en fazla yaşayan ülkelerin başında geliyor. Bulunduğu coğrafya, stratejik pozisyonu nedeniyle yüzyıllardır Anadolu göçlerin merkezi haline gelmiş, göç güzergâhının, göç koridorunun ana merkezi olmuştur. Bizim ülkemiz göç anlamında 1951 yılında Cenevre Antlaşmasının yüklediği birçok yükümlülüğü yerine getiren bir ülkedir. Bu kapsamda Türkiye'deki göçmenlere ve mültecilere yönelik sistemli düzenlemelerle ortaya çıkması muhtemel birçok sorununda önüne geçilmesine çalışılmaktadır” diye konuştu.

Misafir 75 okul, 95 öğrenci, 74 danışman öğrencinin katıldığı sempozyum 30 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek.