11 ülkeden 50 sanatçı Kızlar Manastırı'nda buluştu

Art Trabzon Uluslararası Sanat Buluşması 11 ülkeden 50 sanatçının katılımı ile Kızlar Manastırı'nda başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Art Trabzon Uluslararası Sanat Buluşması'nın açılış töreni Kızlar Manastırı'nda yapıldı. 11 ülkeden 50 sanatçının katıldığı sanat buluşmasının açılış törenine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un kültür ve sanat şehri olduğunu belirterek, “Bu güzel anlamlı etkinlik nedeniyle şehrimiz adına görevi başladığı andan itibaren gerçek anlamıyla bu şehrin alametifarikası olan, tarihine, kültürüne, sanatına ayrı ve özel bir önem veren belediyecilik çalışmaları dışında ayrı ve özel bir önem veren, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza da hususen teşekkür ediyorum. Çünkü bizim şehirlerimiz, kültür şehri tarihi bir şehir kadim medeniyetlerin gelip geçtiği izleri olan bir şehir aynı zamanda bir sanat şehri. O nedenle sanatı ve sanatçıyı önde gören bir anlayışı her zaman ortaya koymak istiyoruz. Ortaya koymamızın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizlerin belediye başkanları olarak yaptıkları icraatları bir başka kişiler göreve geldiklerinde yapabilirken sanatçının yaptığı işi sadece o sanatçı yapabilir. Çünkü sanatçımızın yaptığı iş o sanatçının düşünce dünyasında haletiruhiyesinde tecelli eden özgün bir iş. O nedenle saygıyı hak eder. O nedenle saygıdeğerdir. Bu gerekçeler ile birlikte şehrimizde bu tür etkinliklerin sayıların daha da artmasını arzu ediyoruz. Trabzon önemli bir şehir. Trabzon'dan kültür ve sanat alanında ulusal tabiatı itibariyle olduğu kadar uluslararası etkinliklerde yapılan bir şehir işte bugün onlardan bir tanesini tarihin bize emanet ettiği farklı medeniyetlerin bize emanet ettiği güzel bir merkezimizde, güzel bir destinasyonumuzda icra ediyoruz. Bundan dolayı mutlu ve gururluyuz” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise yaptığı konuşmada, Trabzon'da yetişen sanatçıların ulusal ve uluslararası alanda çok başarılı çalışmalar yaptığını dile getirerek, “Binlerce yıllık tarihe sahip birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapan Trabzon kadim bir kültür ve sanat şehri. Şehrimiz sayısız kültür varlığına, tarihi mekan ve eserlere sahip ancak şehrimiz bir başka yönüyle de çok meşhur bu topraklardan bu şehirden çok sayıda sanatçımız yetişmiş gerek ulusal gerek uluslararası alanda çok önemli çok başarılı çalışmalar yapmış, çok sayıda sanatçıya sahip olmaktan şehir olarak gerçekten gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Sanat buluşması bu sene uluslararası alana taşındı

Art Uluslararası Sanat Buluşmasının bugüne kadar hep ulusal düzeyde gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Zorluoğlu, “Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültür ve sanat dünyasını zenginleştirecek projeler geliştirmeye özel önem atfediyoruz. Uluslararası hem ulusal hem de yerel ölçekte Trabzon halkının da teveccühlerine mazhar olan çok çeşitli kültür sanat etkinliklerimiz de bu sene özellikle hakikaten ortaya bir fark koyduğumuza inanıyoruz. Art Uluslararası Sanat Buluşması bugüne kadar hep ulusal düzeyde gerçekleştirilmişti. Bu sene bir farklılık var. O da bunun artık uluslararası bir boyuta taşınmış olması. Bu manada aramızda başka ülkelerden gelen sanatçılarımız var. 11 ülkeden 50 sanatçı bu program vesilesiyle burada ağırlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın her dalına sonuna kadar destek olmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Sadece resim değil, şiir, edebiyat, tiyatro, sinema ve heykel gibi birçok sanat organizasyonun sayısını artırmayı, içeriklerini de zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda bu organizasyon süreci içerisinde siz değerli sanatçılarımızın çok önemli eserler, çok önemli çalışmalar yapacaklarınızdan hiç şüphe yok. Burada sürecek eserleri de biz Büyükşehir Belediyesi olarak kendi web sitemizde oluşturacağımız bir sanal sergi portalı ile orada biriktirmeyi ve bütün insanların arzu eden herkesin bu sanat eserlerini görmesini sağlamayı hedefliyoruz. Böylece hem sanat eserlerini kayıt altına alacağız bir şehir hafızası oluşturacağız hem de dünyanın her yerinden insanları bu eserlerin görmelerinden olanak sağlayacağız. Atölye çalışmalarından performans göstergelerine, konferanslardan açık hava konserlerine kadar birbirinden kıymetli kültür sanat etkinliklerinin Trabzon halkımızla oluşturulması gerçekten takdire şayandır” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Zorluoğlu ve Başkan Genç, fırçalarını eline alarak tuvale Trabzonspor'un logosunu ve Trabzon yazısını çizdi.