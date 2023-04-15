137 yıldır gemilere yol gösteren Yoroz Feneri'nin turizm tesisi olması fikri bürokrasiye takıldı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Burnu'nda 137 yıldır gemilere yol gösteren tarihi Yoroz (Işıklı) Feneri yapılacak projeyle turizm tesisi olarak hizmet vermesi planlanıyordu ancak proje bürokrasiye takıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, yapılan antlaşma gereği Yoroz Feneri'ni 49 yıllığına belediye bünyesine dahil ettiklerini ve burasını aslına uygun şekilde modernize edilerek turizm tesisi olarak insanların hizmetine sunmaya hazırlandıklarını ancak gelinen noktada bürokrasiye takıldıklarını belirtti.

Türkiye'de en güzel gün batımının izlendiği yerlerden biri olan Yoroz Feneri'ne yapılması planlanan tesisle ilgili bürokrasiyi aşamadıklarını şu an oraya çivi dahi çakamaz hale getirildiklerini belirten Nuhoğlu, projeyle ilgili istek ve arzularının hala devam ettiğini söyledi.

Hedeflerinin er ya da geç söz konusu projeyi hayata geçirmek olduğunu kaydeden Nuhoğlu “Burasını moderninize etmek istiyorduk ancak bazen bürokrasi önümüzü tıkayabiliyor. Normalde burayla alakalı girişimcisine kadar bulduğumuz bir yer varken şu anda bizi oraya çivi çaktırmama durumuna getirdiler. Çabalarımız arzumuz, şevkimiz aynı şekilde devam ediyor. Er ya da geç buraya bir proje uygulamayacağız. İnşallah görev sürem bitmeden bitirileceği hesabını yapıyorum” dedi.

Mevcut yapıyı koruyacağız"

Projeyle mevcut yapının korunacağını belirten Nuhoğlu, “Yoruz Fenerimiz, hava akımının en fazla olduğu yerlerden bir tanesidir. Yoroz aslında Trabzon'un ışığıdır, ışığı olmaya da devam etmektedir. Bunun gibi yerlerimizin atıl durumda kalmasını kabullenemiyorum üzülüyorum. İnşallah bunları turizme açarız insanlarımız, büyüklerimiz samimiyetimizi görürler ona göre karar verirler bizde inşallah buradaki uygulamayı yaparız. Orada yapılacak çok kötü bir şey yok mevcut yapıyı koruyacağız. Daha önce oraya vatandaşın kalması için ev yapılmış binaya fenere eklenmiş. Biz orayı yıkalım demiyorum moderninize edip daha güzel bir şekilde insanların kullanımına açmak istiyorduk. Ama maalesef müfredatı aşamadık, aşacağız inşallah. Yoroz Feneri 137 yıl önce Fransızlar tarafından yapıldığı söyleniyor. Korunmuş oradaki ailede hep ona sadık kalmış. Güzel bir tesisimiz var. Çarşıbaşı'nın ve Trabzon'u tanıtabileceğimiz turist çekebileceğimiz noktalardan bir tanesidir. Turizm rehberine ekilebileceğimiz bir noktadır. İnsanlar orada güneşin batımını seyretsinler rahatlayacaklarını görecekler” diye konuştu.