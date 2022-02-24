1461 Trabzon Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu'ndan TSYD'ye ziyaret

1461 Trabzon Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Dün oynanan Sakaryaspor maçında basın mensuplarının stada girememesinden üzüntü duyduklarını dile getiren Hekimoğlu yaşananlardan dolayı özür diledi.

Hekimoğlu, düşündüklerinin üzerinde, çok sayıda taraftarın hafta içi olmasına karşın maça geldiğini belirterek, "İş gününde bu kadar topluluğu oraya toplamak kolay değildi. Bütün taraftarlarımıza, Trabzon şehrine ve medya mensuplarına kalpten teşekkür ediyorum" dedi. Maçta Emniyet Müdürlüğü'nden ziyade kapıları kollama görevinin kendilerine bağlı özel güvenlik görevlilerinin olduğunu söyleyen Hekimoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim bu maçta üzüldüğümüz tek nokta var, medya mensuplarının sahaya girememesi. Ayrıca bizim yönetim kurulu üyelerimiz de giremedi. Maçtan bir saat önce telefonumu kapattım. Herkes arıyor, nasıl gireceğiz diye. Yoruldum zaten. Maç gerginliği de var, yılların emeğini taçlandıracağımız bir karşılaşma var. Biz bunun mücadelesi içindeydik. Burada bana ulaşmaya çalışan çok oldu, telefonumu kapatmak zorunda kaldım. Trabzonspor yönetim kuruluna 10 kişi yer yapmıştık, oraya da taraftarlar oturdu. Trabzonspor'dan 4-5 yönetici ayakta izlemek zorunda kaldı. Maç sonunda bize haklarını helal ettiler. Çok medya mensubu giremedi içeriye. Biz burayı yönetemedik. İşin doğrusu kabahati önce kendimde ve yönetim kurulunda arıyorum. Gerçekten bütün samimiyetimle medya mensuplarından özür diliyorum. Eğer o sahayı doldurmuşsak, o ambiyansı sağlamışsak medya desteğiyle oldu. O desteğiniz olmasaydı, ambiyansı oluşturamazdık. O süreci yönetemedik. Ama saha gerçekten çok doluydu, sürekli temsilci bize baskı yapıyordu. Stadyum çok erken doldu. Kimse bunu hesaba katamadı. Bu hiç hesaplanamayan bir şey oldu. Ama şunu öğrendik ki bu stadyum bize yetmiyor."

"Bizim bu stadyumu büyütmemiz lazım" diyen Hekimoğlu, "Zaten bunu ilk kez duyuralım, proje kapsamında da vardı, spor bakanımız da onayladı. Güney kale arkası tribünü yapıldı, ihaleye çıkacak. Yeni stadımız 5500 kişi olacak ve tamamen kapalı olacak. Bunu geçiş süreci olarak kabul edelim ve bu vesileyle başkan nezaretinde bütün basın mensuplarından özür diliyorum, helallik istiyorum. Gerçekten bir kısmı giremedi, bir kısmı geri döndü. Organize edemedik, olmadı inşallah bundan ders alacağız ve bir daha böyle bir şey olmaması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç da Hekimoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Gazetecilerin görevinin toplumu, kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu ifade eden Kılıç, "Taraftarlara, kamuoyuna karşı bu görevi yapamadığımız için üzgünüz. İlk kez rastladığımız bir durumdu" dedi. Kılıç, bunun yanında gazetecilerin doğdukları topraklara hizmet etme sorumluluğunun da olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bu şehir futbol için çok önemli. Kentin turizmine, tanıtımına, ekonomisine, sevincinde, üzüntüsünde futbol önemli bir yer tutuyor. Bunun için hepimizin sorumlukları var. Bu ziyaretiniz çok kıymetli. Çünkü birbirimizi anlamak için bir araya gelmemiz önemli. İnsan anladığı, anlaşıldığı insanda çiçek açar. Umarım bundan sonraki dönemde herkes sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirir."