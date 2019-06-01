152 yıllık cami küllerinden yeniden doğdu

Trabzon'un Araklı İlçesi Bereketli Mahallesi'nde çıkan yangında harabeye dönen ve kurtarılan parçalarıyla birlikte başka bir alana kurulan caminin yapımında tek bir çivi bile kullanılmaması dikkat çekiyor.

Yapıldığı bin 867 yıllarında yangından kurtarılan parçalarıyla birlikte başka bir alana kurulan cami köy halkı tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Osmanlı Dönemi'ne ait ustalar tarafından yapılmış olan cami 2014 yılında çevre düzenlemesiyle birlikte orjinalliğine dokunulmadan Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarımdan geçirildi. Köy halkı köy meselelerini ve sorunlarını cami avlusunda konuştuğu için caminin ismi 'mesele'den esinlenerek 'Masele cami' olarak konmuş. Cami Osmanlı döneminde yapıldığı için dönemin ustaları Osmanlıca olarak caminin yapılış tarihini ve camide emeği bulunanların isimlerini mihraba yazmış. Tarihi cami yakından görmek ve ibadet etmek isteyen ziyaretçiler ise yol sorununu dile getirerek ulaşımın daha kolay hale gelmesini istiyorlar.

Cami imamı Bülent Ulabay, 152 yıllık caminin tamamın ahşap olduğunu ve çivi dahi kullanılmadan yapıldığını belirterek, "Köyün halkı burda toplanıp köyün meselelerini konuştuğu için adı 'masele cami' olmuştur. Cuma günleri, teravi namazları ve dışarıdan gelenlerle birlikte burada namazlarımızı kılıyoruz. Cemaat olarak bir sıkıntımız yok. Camide minare, kapı, minber, mihrap ve kürsü tamamen orijinaldir. Hiç dokunulmamıştır. Osmanlıca olarak caminin yapıldığı tarih ve bu camide emeğe geçen insanların isimleri 'mihrap'ta yazıyor" ifadelerini kullandı.

"Tarihi camiye ulaşım daha kolay olmalı"

Camii ziyaretçilerinden Osman Yılmaz, aslen Trabzonlu olduğunu ancak İstanbul'da yaşadığını belirterek, "Aslen Trabzon Sürmeneliyiz ama İstanbul'dan geliyoruz. Buraya tanıdıklar vasıtasıyla öğrendik ve gelmek istedik. Buradaki mezarlıkta benim büyük dedemin torunu bulunuyor ve gelmişken dua edeceğiz" dedi

Kemal Yılmaz ise ilk kez bu tarihi camii ziyaret ettiğini ifade ederek "Bu caminin bu derenin en eski camisi olduğunu biliyorum. Çok tarihi camiler var ama yapıldı ve yıkıldı. Bu cami ayakta kaldı. Özelliğini taşıyor. Böylesi bir tarihi eserin ziyaretçiler için daha kolay ulaşılır olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı