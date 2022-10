15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Sırbistan'a 23-6 yenildi

Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Ligi Grup müsabakasında Sırbistan'a 23-6 yenildi.

15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2. Ligi Güney Grup'ta, Sırbistan ile Vakfıkebir Stadı'nda karşılaştı. İlk yarısı 13-3 Sırbistan'ın üstünlüğüyle sona eren müsabakada Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Sırbistan'a 23-6 yenildi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, her mağlubiyetin bir bahanesi olur ama bir bahanenin arkasına sığınmadıklarını belirterek, "Ragbi burada 6-7 yıllık serüveni olan bir branş. Dolayısıyla arkadaşlarımız gerçekten kıran kırana dediğimiz şey bu olsa gerek, sakatlanmak uğruna her şeyi yaptılar. Bazen olmayınca olmuyor. Dediğim gibi 6 yıllık sürede ancak bu kadar olabilir. Karşımızdaki ülkeler 50-60 yıldır bu sporları yapan ülkeler. Bahanenin arkasına sığınmıyoruz ama zamana ihtiyaç var. Bir anda her şey olsun istiyoruz ama başarı için bütün parametrelerle tamamlamanız gerekiyor. Ben inanıyorum ki Türk milletinin kanına da yapısına da uygun bir branş. Özellikle Trabzon'a maçı vermemizin sebeplerinden birisi de buydu. Önümüzdeki yıllarda çok daha güzel yerlerde olacaktır. Türk genci Türk kadını her yerde en iyisini zaten yapıyor. Ragbi de bir gün bir yerlere gelecek. Hep beraber çok güzel başarıları izleyeceğiz diye düşünüyorum" dedi.

Pazan, Trabzon halkının göstermiş olduğu ilgiden de memnun olduklarını ifade etti.