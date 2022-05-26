165 yıllık tarihi vilayet binası aslına uygun restore ediliyor

Trabzon'da 165 yıl önce ahşap olarak inşa edilen ve son olarak 35 yıl önce restore edilen tarihi vilayet binası yeni görüntüsüyle hizmet vermeye hazırlanıyor.

Restorasyona alınan tarihi vilayet binası, yaklaşık 35 yıl sonra yeniden aslına uygun yapılarak hizmet vermeye hazırlanırken binada Trabzon Valilik makamının yanı sıra bazı birimlerde yer alacak.

Ortahisar ilçesinde 1857 yılında ahşap olarak inşa edilen vilayet binası, Cumhuriyet dönemine kadar birçok kez restore yeniden kullanılmaya başlanmıştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Eylül 1924 yılında Trabzon'u ziyareti sırasında yıkılıp yeniden yapılması talimatını vermesinin ardından bina, 1933 yılında yeniden inşa edilerek hizmete açıldı. Uzun süredir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak kullanılan vilayet binası, Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 11 milyon 624 bin 141 lira sözleşme bedeliyle 25 Ocak 2021 tarihinde restorasyona alınırken, binanın 2022 yılı Haziran-Temmuz ayında tamamlanması bekleniyor.