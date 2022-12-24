2 bin 550 konut için 51 bin 528 kişi başvurdu

Sosyal Konut Projesi kapsamında Trabzon'da yapılacak olan konutlara 51 bin 528 başvuru olurken, yapılan kura çekimiyle 2 bin 550 konut sahiplerini buldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilde yapılacak 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Trabzon'da, 2 bin 550 konut için kura çekimi yapıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da hazır bulunarak yaptıkları kura çekilişi ile konut sahiplerini belirlediler.

Burada bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, projenin ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara nefes aldırdığını ifade ederek “Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlarımıza nefes aldıracak bu büyük proje tüm Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. 250 bin tane konut inşallah çok kısa bir zamanda hak sahiplerine kura ile teslim edilecek. Bu çok büyük bir proje büyük bir vizyon ve bu vizyonun arkasında Recep Tayyip Erdoğan var. Kendisine Trabzon'dan teşekkürlerimizi şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu proje Trabzon'umuza ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu çekilen kura ile 2 bin 550 vatandaşın ev sahibi olacağını ifade ederek, “Bugün burada çok anlamlı ve özel bir tören için bir aradayız. Heyecanlısınız. Bizler de sizin bu heyecanınıza ortak olma adına bugün burada sizlerle beraber olalım istedik. Biz biliyoruz aile bizim için kutsaldır. Her evlenmeyi arzu eden gencimiz evlendikten sonra tüm hayalleri bir ev sahibi olmaktır. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin çıkmış olduğu her alandaki kalkınma hamlesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 bin konut projesinde Trabzon'umuzda da 2 bin 550 vatandaşımız inşallah ev sahibi olacak. Onların hayallerini süsleyen evlerine inşallah bu projeyle kavuşmuş olacaklar” diye konuştu.

Çekilişte konut sahibi olan şehit babası Orhan Ateş, “Oğlum 2016 yılında Beşiktaş'taki saldırıda şehit oldu. Oğlum polisti. Yaralandıktan 30 ay sonra hastanede şehit oldu. Oğlumdan dolayı bize de hak tanıdalar TOKİ'ye başvurduk. Allah devletimizden razı olsun. Hem sevinçliyim hem de üzüntülüyüm. Oğlum tek evladımdı. Kur a çekiminde çok duygusal anlam yaşadım. Allah olmayanları da ev sahibi yapsın. Devletimizden, Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun” derken, şehit annesi Leyla Ateş de, “Şehitlerimizin mekânları cennet olsun. Çok duyguluyum. Çıkanlara hayırlı olsun. Allah'ım olmayanlara da nasip etsin” diye konuştu.