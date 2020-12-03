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2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Çorum FK: 0

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Çorum FK'yı evinde ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip Hekimoğlu Trabzon 1-0 kazandı.



Stat: Yavuz Selim


Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Kürşathan Akın, Ercan Akdeniz


Hekimoğlu Trabzon FK: Abdulaziz Demircan, Yasin Palaz, Uğur, Onur Akdeniz, Ender (Sezer Özmen dk. 46), Samet, Eray, Bahadır Taşdelen (Oğuz Kocabal dk. 46), Caner Aktaş (Berkay Sefa Kara dk. 78), Burhan Eşer (İsmail Haktan Odabaş dk. 90 ?), Can Erdem (Batuhan Karadeniz dk. 78)


Çorum FK: Hasan, Mehmet Sedef, Salih, Nafican, Ertuğrul, Onur Kolay (Yılmaz Can Taşkıran dk. 60), Umut Kaya, Muhammet, Mikail Albayrak (Mete Yıldız dk. 83 ?), Cengiz, Sinan Kurumuş


Gol: Caner Aktaş (dk. 27) (Hekimoğlu Trabzon FK)


Kırmızı kart: Muhammet Fettahoğlu (dk. 81) (Çorum FK)


Sarı kartlar: Caner Aktaş, Uğur, Abdulaziz Demircan (Hekimoğlu Trabzon FK)

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