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2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Kahramanmaraşspor: 1

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK ile Kahramanmaraşspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Stat: Yavuz Selim


Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Mehmet Öcal, Levent Yeşilyurt


Hekimoğlu Trabzon FK: Emre, Uğur Aslan Kuru, Onur Akdeniz, Yasin Palaz , Bahadır Erol, Samet Yalçın (Mücahit Can Akçay dk. 77), Caner Aktaş (Oğuz Kocabal dk. 43), Eray Ataseven (Özkan Yıldırım dk. 68), Burhan Eşer, Halil İbrahim Tuna (Miraç Acer dk. 68), Batuhan Karadeniz


Kahramanmaraşspor: Murat, Mert (Ali Alperen dk. 90 ?), Osman Bodur, Hakan Demirci (İsa Baltacı dk. 68), Orhan Evci, İsmet Kavuştu, Halil Uysal, Salim İyik (Alican dk. 87 ?), Talha Mayhoş, Doğanay Kılıç, İbrahim Koca


Goller: Talha Mayhoş (dk. 57) (Kahramanmaraşspor), Yasin Palaz (dk. 81) (Hekimoğlu Trabzon FK)


Sarı kartlar: Mert, Osman Bodur, Halil Uysal, İbrahim Koca (Kahramanmaraşspor), Özkan Yıldırım (Hekimoğlu Trabzon FK)

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