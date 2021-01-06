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2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Ankara Demirspor: 0

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK ile Ankara Demirspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip Hekimoğlu Trabzon FK 2-0 kazandı.



Stat: Yavuz Selim


Hakemler: Semih Kurt ,Turgut Evran, Murat Taşçıkar


Hekimoğlu Trabzon FK: Abdülaziz Demircan, Uğur Arslan Kuru, Onur, Yasin Palaz, Bahadır Erol, Samet Yalçın (Oğuz dk. 46), Caner Aktaş (Miraç dk. 90+2 ?), Serkan Odabaşoğlu (Bahadır Taşdelen dk. 87 ?), Eray, Burhan Eşer, Batuhan Karadeniz (Berkay dk. 72)


Ankara Demirspor: Bahadır Güngördü, Hüseyin Güngör, Kamil İçer, Ahmet Devret, Taner Koç (Hasan dk. 76), Mustafa Kayabaşı, Süleyman, Serdar, Hakan Turan, Ahmet Sivri, Okan


Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 47 pen.), Berkay (dk. 90+4) (Hekimoğlu Trabzon FK)


Sarı Kartlar: Uğur Aslan Kuru, Samet Yalçın, Serkan Odabaşoğlu, Abdulaziz Demircan (Hekimoğlu Trabzon FK), Taner Koç, Hüseyin Güngör, Kamil İçer, Mustafa Kayabaşı (Ankara Demirspor)

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