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2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Hacettepespor: 0

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK ile Hacettepespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip Hekimoğlu Trabzon FK 2-0 kazandı.



Stat: Yavuz Selim


Hakemler: Süleyman Soyutürk, Serdar İla, Yunus Doğan


Hekimoğlu Trabzon FK: Emre, Yasin Palaz, Bahadır Erol, Samet Yalçın, Serkan Odabaşoğlu (Salih Kavrazlı dk. 78), Burhan Eşer (Berkay Kara dk. 72), Halil İbrahim Tuna, Özkan Yıldırım ((Oğuz Kocabal dk. 46), Mehmet Sak dk. 72), Batuhan Karadeniz


Hacettepespor: Numan Soysal, Selim Okur, Alper Tatlısu, Eren Bektaş, Volkan Kılıç (Kaan Yüksel dk. 76), Furkan Temir (Çayan Poshoroğlu dk. 89 ?), Muhammed Barutcu, Ali Eren Karadağ, Ahmet Tuzcu (Musa Şahindere dk. 70), Serdarcan Eralp, Sarp Ekinci


Goller: Salih Kavrazlı (dk. 90), Halil İbrahim Tuna (dk. 90+4) (Hekimoğlu Trabzon FK)


Sarı Kart: Onur Akdeniz, Serkan Odabaşoğlu, Mehmet Sak, Berkay Kara (Hekimoğlu Trabzon FK), Selim Okur, Muhammed Barutcu (Hacettepespor)

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