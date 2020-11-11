2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 3 - Zonguldak Kömürspor: 0

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK ile Zonguldak Kömürspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzon ekibi 3-0 kazandı.
Stat: Yavus Selim
Hakemler: Feridun Daldaş, Ahmet Oğuz Yılmaz, Fatih Deveci
Hekimoğlu Trabzon FK: Abdülaziz Demircan, Uğur Arslan Kuru, Miraç Acer (Yasin Palaz dk. 37), Mustafa Çakır, Bahadır Erol, Samet Yalçın, Caner Aktaş (İsmail Haktan Odabaş dk. 71), Serkan Odabaşoğlu (Eray Ataseven dk. 46), Burhan Eşer, Bahadır Taşdelen (Oğuz Kocabal dk. 46), Can Erdem (Batuhan Karadeniz dk. 82 ?)
Yedekler: Batuhan Şen, Sezer Özmen, Ender Gör, Onur Akdeniz, Berkay Kara
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Zonguldak Kömürspor: Taha Demirtaş, Emre Kara (Yılmaz Daler dk. 83 ?), Hakan Çevik, İlker Cihan, Ali Fırat Okur (Ahmet Hakan Demirli dk. 63), Murat Türkkan, Ramazan Işık, Aykut Emre Yakut (Hüseyin Yılmaz dk. 46), İhsan Furkan Deniz, Sinan Uzun (Batuhan Yılmaz dk. 85 ?), Serbay Yağız (Oktay Pop dk. 46)
Yedekler: Sinan Ören, Muhammed Yasir Karabay
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Burhan Eşer (dk. 16 pen.), Can Erdem (dk. 74, 81)
Sarı kartlar: Samet Yalçın, Mustafa Çakır, Oğuz Kocabal, Bahadır Erol (Hekimoğlu Trabzon FK), Aykut Emre Yakut, Ramazan Işık, Sinan Ören, Sinan Uzun (Zonguldak Kömürspor)