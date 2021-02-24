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2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 6 - Şanlıurfaspor: 2

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Şanlıurfaspor'u 6-2 mağlup etti.



Stat: Yavuz Selim


Hakemler: Adem Sarıtaş, Vural Gül, Gökhan Çoşar


Hekimoğlu Trabzon FK: Emre Satılmış, Uğur Arslan Kuru, Onur Akdeniz, Yasin Palaz, Oğuz Kocabal, Serkan Odabaşoğlu, Eray Ataseven (Samet Yalçın dk. 76), Burhan Eşer (Berkay Kara dk. 82 ?), Halil İbrahim Tuna (Caner Aktaş dk. 72 ?), Batuhan Karadeniz (Mücahit Can Akçay dk. 82 ?)


Şanlıurfaspor: Hakan, Mehmet Taşcı, Mustafa Çakır, Yunus Emre Gedik, Galip Güzel (Göksu Alhas dk. 68), Samican Keskin , Fevzi, Onur Kolay Muhammet Raşit Yöndem, (Hüseyin dk. 75), İsmail Can Kara(Süleyman Luş dk. 46)Can Erdem


Goller: Batuhan Karadeniz (dk.26, 32 ve 51), Oğuz Kocabal (dk. 62), Burhan Eşer (dk. 77), Caner Aktaş (dk. 85) (Hekimoğlu Trabzon FK) ,Yunus Emre Gedik (dk. 57), Onur Kolay (dk .70) (Şanlıurfaspor)


Sarı kart: Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor)

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