2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 7 - Sancaktepe FK:0

Misli.
com 2.Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Sancaktepe FK'yı 7-0 mağlup etti.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Barış Sun, Çağırcan Pazarcıklı
Hekimoğlu Trabzon FK: Abdulaziz, Uğur Arslan Kuru, Onur Akdeniz, Yasin Palaz, Bahadır Erol, Caner Aktaş, Serkan Odabaşoğlu (Oğuz Kocabal dk. 63), Eray Ataseven (Taha Tunç dk. 73), Burhan Eşer (Özkan Yıldırım dk. 73), Halil İbrahim Tuna (Salih Kavrazlı dk. 63), Batuhan Karadeniz (Mücahit Can Akçay dk. 69)
Sancaktepe FK: Ahmet Furkan Özdemir, Muhammed Ali Kol, Semih İntepe, Furkan Kara (Muhammet Özdemir dk.69), Kazım Birkan, Ahmet Çakmak, Anıl Kara (Tarık Baydemir dk.77)Bilal Gündoğdu (Eray Öztürk dk.46), Ulaş Şimşek, Edip Çapoğlu (Oğuzhan Can dk.46)Yusuf Berk Çebi
Goller: Burhan Eşer (dk. 14 ve 16), Batuhan Karadeniz (dk. 22 ve 44), Camer Aktaş (dk. 63), Yasin Palaz (dk. 71), Mücahit Can Akçay (dk. 87) (Hekimoğlu Trabzon)