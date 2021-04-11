2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK:0 - Kocaelispor:0

Misli.
com TFF 2. Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK ile Kocaelispor karşılaştı. Müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Volkan Okur, Musa Murat Emre, Yunus Yıldız
Hekimoğlu Trabzon FK: Hekimoğlu Trabzon: Abdülaziz, Uğur Arslan Kuru , Ali Aytemur, Yasin Palaz , Bahadır Erol, Oğuz Kocabal, Mehmet Sak (Eray dk. 77 ?) , Serkan Odabaşoğlu, Burhan Eşer (Berkay dk. 67), Halil İbrahim Tuna (Caner Aktaş dk. 67), Batuhan Karadeniz
Yedekler: Emre Satılmış, Miraç, Onur, Camer Aktaş, Taha , Özkan, Mücahit, Salih Kavrazlı
Kocaelispor: Bayram Olgun, Musa Nizam, Semih Karadeniz (Bahri Can dk. 90 ?) , Gökhan Meral , Numan, Batuhan Er (Tahir dk. 85 ?), Murat Cem Akpınar (İrfan Başaran dk.73), Yılmaz, Benhur, Mesut Özdemir, Burak Süleyman (Yiğit Ali dk. 85 ?)
Yedekler: İsmet, Kemal Can, Taha Batuhan, Mervan, Dilaver, Tahir, Bahattin Köse
Sarı Kartlar. Murat Cem Akpınar, Musa Nizam, Mesut (Kocaelispor), Bahadır Erol (Hekimoğlu Trabzon FK)