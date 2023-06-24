2. Türk Somonu Festivali

Türk Somonu Festivali, Trabzon'da ünlü şeflerin katılımıyla yapıldı.

Bu yıl 'si gerçekleştirilen ‘Türk Somon Festivali' Trabzon'daki Ganita mevkiinde yapıldı. ‘Karadeniz İncisi' temasıyla düzenlenen festivale ünlü şefler İbrahim Doğa Çitçi, Hazer Amani, Eyüp Kemal Sevinç, Özlem Mekik ve Akif Budak katılırken, festivalde somondan 30 farklı çeşitte yemek yapıldı. Canlı performansların da sergilendiği festivalde workshop sunumları yapıldı. 35 yerel ve konuk aşçının hünerlerini sergilediği festivale ayrıca 6 ev hanımı da katıldı. Somon lezzetlerinden oluşan açık büfede vatandaşlar somon lezzetlerinin tadına bakarken, festivalin açılışına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, şefler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşması yapan TTSO Başkanı Erkut Çelebi, son 5 yılda Türk somonu ihracatında 365 milyon dolara ulaşıldığını belirterek, “Somon hamsinin yerini tutmaz ama somon dünya piyasasında en büyük gelir getiren kapılardan biri olduğu için buraya yöneldik. Norveç şu anda 9 milyar dolar kültür balığı olarak somon ihracatı yapıyor ve sektörde hızla ilerliyor. Sektörün bir payını bölge olarak kendimiz alabiliriz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. TTSO olarak somon üretimi için her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Somonun geliştirip kafes balıkçılığının geliştirilmesine çalışıyoruz. Coğrafi işaret belgesi olarak hamsiyi almak isterdik ama Karadeniz Ereğli'sinde hamsi tescillendi. Bizler de somonun tescilini kaçırmamak için Trabzon'a almaya çalışıyoruz” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise yaptığı konuşmada, bu festivalle Türk somununu tanıtma fırsatı yakaladıklarını belirterek, “Hamsiye karşı kendimizi mahcup etmeye devam ediyoruz. Trabzon'da balıkla ilgili bir festival olacaksa hamsi ile olur diyenler çok. Ama kışa doğru yapacağımız bir hamsi festivali ile hamsinin de gönlünü alırız. Bugün günlerden Türk somunu günü. Değeri şehrimiz için her geçen gün artan bir ürün. Sadece 2022 yılında 117 milyon dolarlık bir ihracatı söz konusu. Dolayısıyla önem vermemiz gereken tanıtımı için gayret göstermemiz gereken çok önemli bir ürünümüz. İnşallah bu gibi festivallerle somunu daha da fazla daha geniş kitlelere tanıtma imkanı buluyoruz. Somunun ihracat ürünü olması nedeniyle katma değerinin arttırılmasına yönelik şehir olarak yapmamız gereken şeyler var. Onları zaman içerisinde bir bir yerine getireceğiz. Geçen yıl birincisini düzenlemiştik. Bu yıl biraz daha genişleterek ve somunu Ganita ile buluşturarak çok daha güzel ve büyük organizasyonu gerçekleştireceğiz. Somun festivalini uluslararası boyut kazanması için inşallah paydaşlarımızla birlikte gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da yaptığı konuşmada, “Bu yıl ikincisini yaptığımız inşallah bundan sonra geleneksel hale getireceğimiz somon festivali ile tarih, doğa, kültür turizmin yanında artık gastronomi turizmi noktasında da çok önemli bir hedefe ulaşma noktasında bu attığımız adımla bunu inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Ülkemizin tanınır, bilinir şeflerini burada görmek bizler için onur verici. 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin deniz ürünleri noktasında katma değeri yüksek bizim artık su ürünlerinde uluslararası düzeyde bir yerlere gitmemiz lazım. Karadeniz somunu dediğimiz bu somunumuzu bu vesile ile inşallah bölgemiz için hem tanıtımı yapmak diğer yandan da üretimini yaparak ekonomik değerini daha da ileriye taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.