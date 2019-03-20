2 yıl önce çıkan yangında zarar gören Çamburnu'ndaki Sarıçam Ormanı'na yaklaşık 29 bin yeni sarıçam fidanı dikildi

Dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan olan ve 2 yıl önce çıkan yangında zarar gören Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiindeki Sarıçam Ormanı'na yangın sonrası geçen 2 yılda yaklaşık 29 bin yeni sarıçam fidanı dikildi.

Çamburnu Tabiat Parkı'nda 7 Ocak 2017 tarihinde çıkan ve bir günde kontrol altına alınabilen orman yangınında yaklaşık 25 hektar sarıçam ormanı zarar görmüştü. Yangının ardından Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda zarar gören ağaçlar belirlenirken, ağaçlandırma çalışmasının ilk yılında yaklaşık 14 bin fidan dikilmişti. Yapılan çalışmalarda yanan sahanın tamamı geçen 2 yıl içinde ağaçlandırılırken şimdiye kadar söz konusu alana 28 bin 800 adet sarıçam fidanı dikildi. Yapılan çalışmaların saha usulüne uygun bir materyal ve yöntemle ağaçlandırıldığı kaydedilirken, dikilen fidanların yüzde 99'u Çamburnu orijinli yani Çamburnu'ndaki sarıçamlardan toplanan tohumlarla üretildiği kaydedildi. Geriye kalan yüzde 1'lik kısım ise bilimsel olarak kullanılabilir sınırlarda yani benzer özellikte olan Akçaabat'taki sarıçamlardan elde edilen fidanlar olduğu öğrenildi.

Öte yandan o dönemde yangının kasıtlı ve bölgeyi imara açmak amacıyla çıkartıldığı yönünde iddialar ortaya atılmış ancak yapılan çalışmalarda bu yönde bir bulguya rastlanılmamıştı.