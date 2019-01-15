2019 Karate Karadeniz Fırtına Ligi'nin ilk etabı Beşirli Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi

Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'den toplam 170 sporcu, Minik ve Yıldızlar kategorilerinde verdikleri sınavda herkesten geçer not aldı, performansları ile gelecek için ümit verdi.

Karate Federasyonu önderliğinde Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen koordine ettiği turnuvada 2010, 2011 ve 2012 doğumlulardan oluşan Minikler grubu kata, 2006, 2007, 2008 ve 2009 doğumlulardan olan Yıldızlar grubu da kata-komite dallarında mücadele verdi. İki gün süren mücadelelerde birbirinden yetenekli sporcuların gösterdikleri performans göz doldurdu. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Son derece keyifli mücadeleler izlediklerini ifade eden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Bizi asıl sevindiren, çocuklarımızın spor yapması, yeteneklerini ortaya çıkarması ve başarı için çalışması. Bu turnuvayı, çocuklarımızın kendilerini geliştirmesi ve müsabaka alışkanlıkları kazanması yönüyle çok önemsiyoruz. Son derece centilmence geçen, heyecan dolu mücadeleler izledik, sporcularımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Karate İl Temsilcisi Ali Cora, çocukların tecrübe kazanmaları açısından son derece faydalı bir turnuva olduğunu söylerken, Federasyon Hakemi Ali Şahin de “İlk etabı Trabzon, ikincisini Samsun, üçüncüsünü de Ordu'da yapacağız. Bu üç etapta yapılan puanlamada ilk 4'e giren sporcularımız, Ege Efeler Ligi ile Karate 34 İstanbul Liginde dereceye giren sporlarla önümüzdeki aylarda yapılacak olan Türkiye finallerine katılma hakkı elde edecek” bilgilerini verdi.