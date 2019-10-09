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21 yaşındaki gencin organları 4 hastaya umut oldu

Trabzon’un Arsin ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin organları 4 hastaya umut oldu.

Trabzon'un Arsin ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin organları 4 hastaya umut oldu.


Trabzon'un Arsin ilçesinde 3 Ekim'de Zeynel Yeşilyurt (21) denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulmaktan kurtarılan genç, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesi kaybeden gencin geçtiğimiz gün beyin ölümü gerçekleşti. Zeynel'in organların başka canlara hayat olması umudu ile Yeşilyurt ailesi oğullarının organlarını bağışlama karar aldı. Bu kararın üzerine harekete geçen Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından yapılan ameliyatla alınan organlar dört kişiye nakil edildi. Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği araçlar ile alınan kalp İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bir hastaya nakil edilirken, karaciğer Samsun'da bir hastaya nakil edildi. Bağışlanan böbreklerden biri İstanbul Cerrahpaşa'ya diğeri ise KTÜ'deki nakil bekleyen hastalara nakil edildi.

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