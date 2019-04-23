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23 Nisanı hastanede kutladılar

Özel İmperial Hastanesi’nde yatarak tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hasta yataklarında kutlarken çocuklara hastane yönetimi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Özel İmperial Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hasta yataklarında kutlarken çocuklara hastane yönetimi tarafından çeşitli hediyeler verildi.


Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cemil Bayarslan, İşletme Müdürü Hakan Sağlam beraberinde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Perihan Sarıdaş, Kurumsal İletişim Müdürü Sema Küçükosman ve müdür yardımcısı Fatma Ülker ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tedavi gören çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi.


Çocukların moral bulmaları amacıyla kendilerine oyuncaklar hediye ettiklerini belirten Başhekim Dr. Cemil Bayarslan, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bu günü armağan ederek genç nesillere ne kadar güvendiğini ortaya koymuştur. En değerli varlığımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bütün çocukların sağlıkla, huzurla ve mutlulukla yaşayacakları nice bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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