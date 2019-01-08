23 yaşında görme kaybına uğrayan Hakan'ın atletizmde başarı dolu hikayesi

25 yaşında atletizm ile tanışan Hakan olimpiyatlarda birinci olacağı günü bekliyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitimine devam eden 28 yaşındaki Hakan Cira, 23 yaşında yüzde 60 oranında görme kaybının olduğunu öğrendi. Hakan Cira, psikolojik problemleri ile mücadele ettiği esnada ablasının teşvikiyle yeniden hayata tutundu. Spor hayatına ilk olarak futsal oynayarak başlayan Cira, milli takımlara seçildikten sonra gözünü 2015 yılında Denizli'de düzenlenen Atletizm Şampiyonası'na dikti. 2 haftalık bir çalışma ile yarışlara katılan Hakan Cira, 100 ve 400 metre branşlarında Türkiye Şampiyonu oldu. Atletizm macerası bu şampiyona ile başlayan Cira, devamında ise 2016 yılında Avrupa'da 400 metrede üçüncü, 2018 yılında da 100 metrede ikinci, 400 metrede ise üçüncü oldu. Katar'da 2019 yılında düzenlenecek dünya şampiyonası için Söğütlü Atletizm Sahası'nda çalışmalarını sürdüren Hakan Cira'nın hedefinde ise birincilik olduktan sonra İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesi var.

Ablasının teşvikiyle hayata tutunduğunu dile getiren Hakan Cira, 2012 yılından itibaren görme kaybının başladığını söyledi. 23 yaşında görme engelli olduğunu kaydeden Cira, “Yüzde 60 görme engelim var. Ablamın teşvikiyle ilk spor hayatıma 2014 yılında başladım. Spor hayatıma futsal oynayarak başladım. Orada milli takıma seçildim. 2015 yılında Denizli'de atletizm şampiyonası vardı. 2 haftalık bir çalışma ile oraya katıldım. 100 ve 400 metre branşlarında Türkiye şampiyonu oldum. Derecelerim gayet iyiydi. Milli takıma davet ettiler. Böylece atletizm maceram başlamış oldu. Bunun devamında Türkiye şampiyonlukları, Türkiye rekorları var. Avrupa'da 2016 yılında 400 metrede üçüncü oldum. 2018 yılında 100 metrede Avrupa ikincisi, 400 metrede Avrupa üçüncüsü oldum. Önümüzde Katar'da düzenlenecek olan 2019 Dünya şampiyonası var. Olimpik sporcu oldum. Derecelerim şuanda olimpiyat barajlarını geçiyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılacağım. Ülkemi ve Trabzon'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım” dedi.

“Kimse engelinin arkasına saklanmasın, ben spor ile kendimi buldum”

Bir atletin gelebileceği en son noktanın olimpiyatlar olduğunu vurgulayan Cira, “Hayalim olimpiyatta derece yapmak. İnşallah madalya ile ülkeme dönmek istiyorum. Kimse engelinin arkasına saklanmasın. Evde oturan engelli arkadaşlarımız var onlara spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Ben spor ile kendimi buldum. Hayata böyle tutundum. Evde oturmasınlar. Spor ya da sanatsal faaliyetler ile topluma adapte olsunlar. En büyük destekçim ailem. Özellikle de ablam. Çünkü benim ablam da bir görme engelli. Atletizmi eğer bırakırsam çok büyük bir boşluğa düşerim. Bir hedefim var 2020 olimpiyatları ama tabi bazı maddi sıkıntılar çekiyoruz. Sponsorumuz yok. Teşekkür olarak destekleri alıyoruz ama maddi anlamda bir destek alamıyoruz. 2012 yılında başlayan görme kaybım artarak devam ediyor. Şuanda tıpta bir tedavisi yok. Genetik bir hastalık. Yavaş yavaş ilerliyor. Ailemde ablam ve kuzenim de görme kaybı var. İlk öğrendiğimde o psikolojiyi ablam ile beraber atlattım. Beraber görme engelliler kulübüne gittik. Halime şükrettim. Yüzde 60 görme kaybım var ama yüzde 40 görebiliyorum. Çok daha kötüleri var. Ben şuanda iyi durumdayım” ifadelerini kullandı.