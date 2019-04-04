25 yıllık belediye başkanı görevi yeni başkana devretti

25 yıldır Akçaabat Belediye Başkanlığı görevini yürüten Şefik Türkmen, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel seçimini kazanan Osman Nuri Ekim'e düzenlenen törenle koltuğunu devretti.

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe seçim kurulundan mazbatayı aldıktan sonra devir teslim töreni için Akçaabat Belediye Başkanlığı'na geldi. Başkanlık makamında düzenlenen törenle Akçaabat Belediye Başkanlı görevini, 4 Nisan 1994 yılından beri 5 dönem Akçaabat Belediye Başkalığı yapan Şefik Türkmen'den devir alan Osman Nuri Ekim, Şefik Türkmen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Devir teslim törenine AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Bahar Ayvazoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe, AK Parti Kadın Kolları ve gençlik kolları, kurum ve kuruluşların idari amirleri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan Şefik Türkmen, Akçaabat Belediye Başkanlığı görevini ve Akçaabat'ı huzurlu bir şekilde ve gururla emin ellere teslim ettiğini vurguladı. Türkmen konuşmasında dürüst, şeffaf, dik ve kararlı duruşuyla 25 yıl Akçaabat'a hizmet ettiğinin altını çizdi.

Şefik Türkmen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Bizler, 25 yıldır burada nöbet tutmaktayız. Bugüne kadar elimizden geldiğince ve gücümüz yettiğince Akçaabat'a en iyi şekilde hizmet etme gayretini gösterdik. Belediye Başkanı olarak, bütün gücümü, bilgimi ve becerimi Akçaabat için kullandım. Belediye Başkanlığı makamına değil, Akçaabat'a hizmet etmeye talip olarak buraya geldim. Bugüne kadar Akçaabat'a daha fazla hizmet etmenin gayreti içerisinde oldum. Bugüne kadar layıkıyla yerine getirmeye çalıştığım Akçaabat Belediye Başkanlığı görevini değerli kardeşimiz Osman Nuri Ekim'e devrediyorum. Nöbet değişimini huzurlarınızda büyük bir gurur ve huzurla gerçekleştiriyorum” dedi.

Başkan Türkmen yaptığı konuşmada Osman Nuri Ekim ile beş yıl boyunca gerek meclis üyesi gerekse belediye başkan yardımcısı olarak çalıştığını belirterek, “Osman Nuri Ekim iş yapmayı bilen, alt yapısı olan, çalışkan, öngörülü, dürüst bir kardeşimizdir. Osman Bey'in ortaya koyduğu Akçaabat halkına istihdam sağlayabilecek ve şehrimizi çok yukarılara taşıyabilecek verimli projeleri var. Gönülden bağlı olduğum Akçaabat, bilgili, azimli ve genç ellere teslimdir” ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreninde duygusal anlar yaşayan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Şefik Türkmen'in 25 yıl boyunca zor şartlarda Akçaabat'a hizmet verdiğini söyledi. Başkan Ekim, “Şefik Türkmen 25 yıl boyunca Akçaabat'a önemli hizmetlerde bulundu ve hizmet çıtasını en yüksek seviyeye çıkarttı. Biz de bundan sonra bu hizmet çıtasını daha yukarılara çıkartmak için gayret göstereceğiz. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Akçaabat Şefik Türkmen'i ve hizmetlerini unutmayacak” şeklinde konuştu.

Osman Nuri Ekim alkışlarla karşılanırken, Şefik Türkmen alkışlar ve karanfiller eşliğinde belediyeden uğurlandı.