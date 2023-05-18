27 yıl sonra heyelan tehlikesini yeniden hatırladılar

1996 yılında meydana gelen heyelan sonrası afet bölgesi ilan edilen Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Akköse mahallesi yıllar sonra tekrar heyelan tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Mahallede dün yaşanan heyelan cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, heyelan sonrası mahalle yolu ulaşıma kapandı. Dernekpazarı Kaymakamlığı mahalle sakinlerinin ulaşarak, “Evlerde oturmayın” uyarısında bulundu.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 1996 yılında meydana gelen heyelan sonrası afet bölgesi ilan edilen Akköse mahallesinde yıllar sonra tekrar heyelan meydana geldi. 2 gün önce büyük bir gürültü ile uyanan mahalle sakinleri dün ikindi saatlerinde tekrar yaşanan heyelan ile neye uğradığını şaşırdı. Çay bahçesi ve fındık ağaçlarının bulunduğu alanda meydana gelen heyelan sonrası mahalle yolu ulaşıma kapandı. Heyelanda şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, heyelan anı mahalle sakini tarafından saniye saniye kaydedildi. 15 hanenin bulunduğu mahallede heyelanın gerçekleştirdiği bölge ekipleri tarafından güvenlik şeridine alınırken, Dernekpazarı Kaymakamlığı mahalle sakinlerine ulaşarak, “Evlerde oturmayın” uyarısında bulundu.

“Bomba patladığını düşündük”

Mahalle sakinlerinden Rahmi Paksoy, 2 gün önce büyük bir gürültü olduğunu belirterek, “2 gün önce gece saatlerinde gürültü oldu. Bomba patladığını düşündük. Karşı komşuyu aradım ona sordum 'karşı kayalar düşüyor' dedi. Dün ikindi vaktinde yine gürültü oldu. Ağaçlar ve kayalar yıkıldı. Heyelanın olduğu yer komple dereye indi. Jandarma ve belediye ekipleri geldi. Heyelan devam ederse bizim evimizde riskli oluyor. 1996 yılında meydana gelen heyelan sonrası burası afet bölgesi oldu. Yıllar boyunca heyelan olmamıştı. Allah'a şükür bir kayıp olmadı. Büyük kayalar olduğu gibi koptu, yerinde aşağıya indi. Sanki bomba attılar. Hava güzeldi, yağmur yağmıyordu” dedi.

“Evlerde bir zararımız yok”

Mahalle sakinlerinden Kenan Paksoy, Bursa'da yaşadığını ve yaz aylarında çay bahçesi için memleketine geldiğini belirterek Kaymakamlığının kendilerine ulaşarak "Evlerde oturmayın" uyarısında bulunduğunu söyledi. Paksoy, “2 gün önce büyük bir gürültü oldu. Dün de saat 4'te heyelan oldu. Heyelan anında ben derenin hemen yanındaydım. Burası zaten afet bölgesiydi. Bunu bekliyorduk. Çok büyük bir gürültü koptu. Yaralanan olmadı. Evlerde bir zararımız yok. Bursa'da oturuyorum. Dernekpazarı'nda afet evlerimiz var. Çay bahçelerimiz olduğu için köyde kalıyoruz. Tehlikeyi gördüğümüz an afet evlerine çekileceğiz. Heyelan sonrası mahalle yolu kapandı. Jandarma ekipleri önlem aldı. Kaymakamlık herkese ulaştı. Evlerde oturmayın uyarılarında bulundular” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Sabriye Gündoğan ise “Büyük bir gürültü duyduk. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Sonra öğrendik ki heyelan olmuş. Şuanda evim risk altında değil ama heyelanın devamı gelirse risk olabilir” ifadelerini kullandı.