3. Art Trabzon Ulusal Resim Çalıştayı Sergisi

Art Trabzon Ulusal Resim Çalıştayı'nın sergisi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

Serginin açılışına eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Soçi Dış Ekonomik İlişkiler Başkanı Vadim Levchenko, Türk ve yabancı ressamlar ile sanatseverler katıldı.

Serginin açılışında konuşan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, “Birkaç günlük çalışmayla çok değerli eserlerin ortaya çıktığını görmek memnuniyet verici. Sanatçılarımızı kutluyorum. Şehrimize bu güzel organizasyonla katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Sayın bakanımıza da şehrimizdeki kültür ve sanata yaptığı katkı, verdiği destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Kültür ve sanat konusunda heyecanını hiç kaybetmiyor” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur da Trabzon'da her hafta bir sanat etkinliği yapmayı amaçladıklarını vurguladı.

Eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzon'un kültür ve sanatla yaşayan, metrekareye en fazla sanatçının düştüğü şehir olduğunu vurgulayarak, “Bu şehirde kültür ve sanata katkı yapan herkese teşekkür ediyorum. Müzelerimizi artırmak istiyoruz. Bu konuda Ticaret ve Sanayi Odamıza da teşekkür ediyorum. Binalarında Özel İpekyolu Müzesi'ni açtılar ve yaşatıyorlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçılar ve sanatseverler sergiyi gezdi, hatıra fotoğrafları çektirdi.