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3 çocuk babası yaşlı adamın evinden kötü kokular gelince cesedi bulundu

Trabzon’un Sürmene ilçesinde evinde yalnız yaşayan yaşlı adamın evinden kötü kokular gelince yapılan araştırmada cansız bedeni bulundu.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde evinde yalnız yaşayan yaşlı adamın evinden kötü kokular gelince yapılan araştırmada cansız bedeni bulundu. Yaşlı şahsın 25 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Zeytinli mahallesinde eşinden ayrıldığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen 3 çocuk babası Ali Rıza Akyasan'ın (72) evinden kötü kokular gelmesi üzerine evine girildi. Yaşlı şahsın hayatını kaybettiği ve cesedinin koktuğu belirlenirken, şahsın 25 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.


Öte yandan yaşlı şahsın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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