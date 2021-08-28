30 ressam, resimlerini yanan ormanlar için çizdi

Akçaabat Belediyesi, Akçaabatlılar Vakfı, Akçaabat Uluslararası Kültür Sanat Derneği ve Paris Trabzonlular Derneği'nin işbirliğinde Trabzonlu 30 ressamın eserlerinin sergilendiği “Orman Hayattır Sende Bir Resim Al” temalı resim sergisi açıldı.

Akçaabat Hamamçimeni Çarşısında bulunan Akçaabat Belediyesi Sanat Galerisinde açılan Resim Sergisine Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kesici, Akçaabatlılar Vakfı Başkanı Yaşar Erbaşaran, Akçaabat Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salih Köse, Sebat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Cemil Kalkışım, Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ressamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çeşitli illerde meydana gelen ormanların yanması sonucunda hassasiyetlerini ortaya koymak isteyen Trabzonlu 30 Ressam, eserlerini yanan ormanların yeniden hayat bulması için üretti. 30 farklı ressamın ortaya koydukları resimler “Orman Hayattır, Sende Bir Resim Al” sloganı ile satışa sunularak kazanılan gelirler yanan ormanları için fidan dikilmek üzere bağışlanacak.

Serginin açılışında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Maalesef bir süredir maruz kaldığımız yangın ve sel felaketleri sebebiyle üzüntülü günler geçiriyoruz. Manavgat'ta başlayan ve giderek yayılan yangınlara karşı devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla mücadelesini vermiş, vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. Yangınlarda maddi zarar gören vatandaşlarımızın kayıplarının telafisi için gereken her türlü çalışma devletimiz tarafından yürütülmektedir. Ülkemizin dört bir tarafından ve dost ülkelerden yangın bölgelerine çeşitli yardım kampanyaları düzenlenmiştir. Bizler de Akçaabat ilçesi, olarak farklı ve anlamlı bir destek kampanyası düzenledik. Kampanyamızın sloganı 'Orman Hayattır, Sen De Bir Fidan Al' Trabzonlu 30 ressamla görüşerek yangın bölgesine bir kampanya düzenleyecek olduğumuz sizlerin de eserleri ile destek vermenizi istiyoruz dedik. Ve ressamlarımız Allah razı olsun bu teklifimizi büyük bir memnuniyetle karşıladılar. Trabzonlu 30 ressamımız eserlerini bu kez, yangın bölgesinde destek için yani yanan ormanlarımızın yerine yeni fidanlar dikilmesine destek olmak için yaptılar. Burada sergilenen her bir eserin fiyatı şu kadar TL olarak değil; şu kadar fidan bedeli olarak belirlendi. Kampanyamızın paydaşları olan Akçaabatlılar Vakfına, Uluslararası Akçaabat Kültür ve Sanat Derneğine ve Paris Trabzonlular Derneğine teşekkür ediyorum. Eserleri ile kampanyamıza destek veren Trabzonlu 30 ressamımıza ayrı ayrı teşekkür eder hayırsever ve sanatsever vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Yangın ve sel felaketlerinde vefat edenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Umarım ülkemiz bu ve bunun gibi afetlerle bir daha karşılaşmaz” ifadelerini kullandı.