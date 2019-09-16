32. Ahilik Kültür Haftası kutlamaları başladı

Trabzon'da 32.'si düzenlenen Ahilik Kültür Haftası, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikle başladı.

16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası programına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Metin Kara, il protokolü, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ahilik teşkilatının milletimizin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden birisi olduğunu ifade ederek “Ahilik, meslek örgütü olmasının yanında manevi bir terbiye ocağıdır. Ahilik teşkilatı aynı zamanda Anadolu'da dirlik ve düzenliğin sağlanmasında, birlik ve beraberliğin tesisinde de etkin rol üstlenmiştir” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Vali Ustaoğlu, yılın ahisi Hasan Sancak, yılın kalfası Ayşe Saka ve yılın çırağı Ali Yılmaz'a ödüllerini takdim edildi.

Etkinlikler kapsamında Ahi Teşkilatı canlandırmasının ardından Vali Ustaoğlu, vatandaşlara pilav ikram etti.