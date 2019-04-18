32 farklı ülkeden inşaat mühendisi ve mimarlar bu konferans için Trabzon'a geldi

International Civil Engineering and Architectural Conference (ICEARC'19), bu yıl ilk kez Trabzon'da düzenleniyor.

Trabzon 32 farklı ülkeden akademisyenlerin katıldığı International ICEARC'19 konferansına ev sahipliği yapıyor. 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa İnsaat Mühendisliği ve Mimarlık alanlarında çalışan bilim insanları, akademisyenler, araştırmacılar, kamu ve özel sektördeki mühendis ve mimarları bir araya getirdi. Sektörde yürütülen güncel araştırma sonuçlarının paylaşıldığı, katılımcıların yüz yüze görüşme fırsatı yakaladığı konferansa Türkiye'den ise 90 üniversite katılım sağlıyor.

KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, yaklaşık 9 aydır bu konferans için hazırlandıklarını belirterek “Uluslararası Civil Engineering ve Architectural Konferansı için hazırlanıyoruz. Yani İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerinin dünyada son gelişmeleri ile ilgili bir toplantı. İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerimiz çok köklü geçmişe sahip bölümler. Bölümlerimizin artık hamisinde olan bir konferans. İnşallah 2 yılda bir tekrar tekrar hem Trabzon'da hem de farklı illerde düzenleyeceğiz” dedi.

32 farklı ülkeden 150 akademisyenin konferansa katıldığı dile getiren Altunışık, “Konferansta 12 uluslararası çağrılı konuşmacımızın yer aldığı Türkiye'den 90 farklı üniversiteden yaklaşık 400 akademisyen ve ayrıca 32 farklı uluslararası ülkeden yaklaşık 150 akademisyen katılıyor. Bu konferanslar ülkemiz için katma değer sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye inşaat sektöründe ön sıralarda yer alıyor”

Türkiye'nin inşaat sektöründe dünyada ön sıralarda yer aldığını kaydeden Altunışık, “Firmalar yaptığı çalışmaları, son teknolojilerini anlatıyorlar. Aynı zamanda bilim insanları da İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık alanının bütün ana bilim dallarında yapısı, hidroliği, geoteknisi, ulaşımı, yapım yönetimi ismi altında bütün ana bilim dallarında dünyadaki son gelişmeler neler, literatür nereye gidiyor neler yapmamız gerekir onu konuşuyorlar. Çok önemli tartışmalar meydana geliyor. Son önemli noktalarda birleşebiliyoruz. Bu şekilde umarım bilime bir katkı sağlamış olacağız. Türkiye, dünyada inşaat söktöründe her zaman ön sıralarda yer alıyor. Biz bunun bu konferanslarda farkına varabiliyoruz. Buraya ulusal ve uluslararası katılımcıların gelmesini bunu zaten gösteriyor” ifadelerini kullandı.