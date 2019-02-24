39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu tamamlandı

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü münasebetiyle bu yıl 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve 24'üncüsü düzenlenen Halk Koşusu tamamlandı. Yarı Maraton'da erkeklerde Etiyopya'dan Getaye Gelaw, kadınlarda ise Ferdi Daisy Jeptoo Kimeli birinci oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun hazır bulunduğu yarışlar, Bakan Soylu'nun işaret fişeğini ateşlemesiyle başladı.

Trabzon Valiliği önünden başlayıp, Şenol Güneş Caddesi'nden sahil yoluna inen koşucular, Kadir Özcan Tesisleri'nden Beşirli istikametine dönerek eski sahil yolu takip etti. Ayasofya akıllı kavşağından geçip, Uzunkum Oteli ilerisinde bulunan yaya geçidinden dönerek tekrar Ayasofya akıllı kavşağından devam ettiler. Cemal Kamacı Spor Merkezi önünde bulunan Reşadiye kavşağından dönülerek eski İpekyolu fuar alanı önünde sona erdi. Yarı Maraton iki tur şeklinde yapıldı.

Yarı Maraton, 11.5 km Koşusu ve Halk Koşusunda dereceler şu şekilde oluştu:

39'uncu Trabzon Uluslararası yarı maratonu (Erkekler)

1. Getaye Gelaw (Etiyopya) 1:01:43

2. Hillary Kering (Ferdi) 1.01.47

3. Onesphore Nzıkwınkunı (Umurundı) 1.01.49

39'uncu Trabzon Uluslararası Yarı Maraton (Kadınlar)

1. Daisy Jeptoo Kimeli (Ferdi) 1.09.53

2. Meskerem Seifu Amere (Etiyopya) 1.09.57

3. Chaltu Dıda Negase (Etiyopya) 1.12.00

4'üncü 11.5km koşusu (Erkekler)

1. Argechev Assefa Tolo (Etiyopya) 0.37.21

2. Keflayew Deja Burise (Etiyopya) 0.37.59

3. Yusuf Önal (Trabzonspor Kulübü) 0.38.43

4'üncü 11.5 km koşusu (Kadınlar)

1. Elif Tozlu Mert (Ferdi) 0.42.34

2. Nursel Karataş (Ferdi) 0.45.10

3. Rahime Tekin (Gaziemir Bel. Kulübü) 0.46.51

24'üncü Halk koşusu (Erkekler)

1. Tolga İpek (Ferdi)

2. MAhsun Toprak (Trabzon Büyükşehir Bel. Spor Kulübü)

3. Muzaffer Altıntaş (Ferdi)

24'üncü Halk koşusu (Kadınlar)

1. İlayda Civelek (Ferdi)

2. Hilal Ecrin Karagöz (Trabzon Karşıyaka Spor Kulübü)

3. Berazir Değer (Trabzon Karayolları Spor Kulübü)