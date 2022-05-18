435 saatlik kamera görüntüsü incelendi, hırsızlar yakalandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından polis ekiplerince incelenen 435 saatlik kamera görüntüsü ile 2 şahıs yakalandı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 1 Eylül 2021 ve 26 Nisan 2022 tarihleri arasında meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma yapıldı. Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince, PTS ve KGYS kameraları üzerinden yaklaşık 435 saatlik kamera görüntüsü incelenmesinin sonucunda H.D. ve H.T. isimli şüpheli şahısların kiralamış oldukları araç ile hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şahıslar polis ekiplerince yakalanırken, ele geçirilen eşyalar polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 119 gram esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 17 adet fişek ele geçirilirken, şahısların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.