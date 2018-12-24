5 ayda 8 ameliyat geçirdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 5 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası 8 ameliyat olan 2 çocuk annesi Ayşe Karpuz sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

İlçeye bağlı Gürbulak Mahallesi karayolunda 15 Temmuz 2018 günü Hami Karpuz yönetimindeki 61 DZ 637 kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte, yaklaşık 50 metrelik yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Kazada Hami Karpuz, eşi Ayşe Karpuz (30) ile yakınları Emine Karpuz, Mehmet Karpuz ve Malike Karpuz yaralandı. Kazada ağır yaralanan ve omuriliği büyük hasar gören Ayşe Karpuz ilk olarak Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen ve burada 3 ay yoğun bakımda kalan Karpuz geçirdiği bir dizi ameliyatın ardından tekrar Fatih Devlet Hastanesi'ne sonrasında da Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 5 ayda omuriliğinden, kafasından ve çeşitli yerlerinden 8 ameliyat geçiren Karpuz, göğsünden aşağısını hissetmiyor. Ellerini ve kollarını oynatmaya başlayan, konuşabilen Karpuz hastaneden çıkarak evlatları Umut Emre (10) ve Mehmet Sefa (3) ile oynayacağı günün umudu ile yaşıyor.

Karpuz ailesi zor bir tedavi süreci yaşadıklarını belirterek yetkililerinden tedavinin devam etmesi için yardım istiyor.