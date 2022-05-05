‘5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü'nde el temizliğinin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Özel İmperial Hastanesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlenirken etkinlikte hijyenin önemine vurgu yapıldı.

Hastanede “Sağlık Ellerimizde” yazılı tişörtler giyen Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi üyeleri ve sağlık çalışanları, “Enfeksiyonların yanı sıra hastalıkların bulaşmasının önlenmesinde en basit ve en etkili yöntem el hijyenidir” mesajını verdi.

Etkinliğin ardından el hijyeni uyum oranlarında başarılı olan servis sorumlularına teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Öte yandan 5 Mayıs El Hijyeni Günü' ve ‘4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla Özel İmperial Hastanesi tarafından Arsin Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine de “el hijyeni” ile “İş sağlığı ve güvenliği” konularında eğitim verildi.

Yapılan etkinlik kapsamında Özel İmperial Hastanesi İş güvenliği Uzmanı Ayşe Ardoç tarafından günlük hayatta çocukların karşılaşabileceği kazalar ve bunları nasıl önleyebilecekleri eğlenceli bir dille anlatıldı. Ardoç, İş sağlığı ve güvenliği bilincinin küçük yaşlardan itibaren aşılanmasının önemine dikkat çekerek iş güvenliğinin bireylerin hayatının her alanına yayılması gerektiğini belirtti.

El hijyeninin önemine dikkat çeken Özel İmperial Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi Kezban Akbaş ise ”Temizlik en başta ellerimizde başlar. Birçok hastalıklardan korunmanın yolu ellerimizi temiz tutmaktan geçer. El hijyeni ile pek çok hastalığın önüne geçilebilmektedir” dedi. Daha sonra minik öğrencilere doğru el yıkama işlemi uygulamalı olarak gösterildi.

Öğrencilere dağıtılan hediyelerin ardından Arsin İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Üstündağ, Arsin Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Yusuf Akbaş ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Okul müdürü Yusuf Akbaş tarafından İmperial Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşe Şarli'ye teşekkür belgesi verildi.