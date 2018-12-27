5,5 milyon fidan ürettiler

Üretilen bu fidanlar Trabzon, Giresun ve Artvin Orman Bölge Müdürlüklerinin fidan ihtiyacını karşılarken, bir kısmı da vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ayrıca Trabzon, Giresun ve Artvin ormanlarından toplanan milyonlarca kozalak fidan haline getiriliyor. 2018 yılında da bu yöntemle üretilen 1 milyon adet ladin fidanının toplandıkları bölgelere dikilmek üzere aktarması gerçekleştirildi.

Trabzon Orman Fidanlık Müdürlüğünde ayrıca ormanlara dikilmek üzere üretilen fidanların dışında da 13 farklı özel türde 20 bin adet fidanın toprağa repikajını gerçekleştiriyor. Üretilen bu fidanlar Bal Ormanları ve gelir getirici tür ağaçlandırmalarında toplumun ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılıyor.