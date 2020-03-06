6 asırlık zeytin fidanları toprakla buluştu

Karadeniz Bölgesi'nde 6 asırdır yetiştiği bilinen fakat kaybolmaya yüz tutmuş zeytin çeşitleri Trabzon'da koruma altına alındı.

Trabzon'daki Botanik Park'ta Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Zeytin Gen Bankası'ndan temin edilen kadim zeytin çeşitlerinin yer aldığı bir bahçe oluşturuldu. Zeytin fidanlarının dikiminde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu “Botanik Park'ta, Trabzon, Sinop, Artvin ve Samsun illerimizde 6 asırdır yetiştiği bilinen 15 farklı zeytin çeşidine ait 41 adet fidandan oluşan zeytin bahçesi oluşturuyoruz. İleriki dönemlerde bölgede yetiştiği bilinen çeşitlerin tamamının Trabzon Botanik Park'a kazandırılmasını hedefliyoruz. İnşallah burası önümüzdeki yıllarda şehrimiz ve bölgemiz için önemli bir ziyaret merkezi haline gelecek. O zamana kadar bu alanı daha fazla geliştirme noktasında sistematik ve bilimsel bir anlayışla önemli çalışmalar yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 6 asırlık zeytin fidanlarının dikimi gerçekleştirildi.