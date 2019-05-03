Trabzon'daki Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) tarafından 7. Hamsi Çalıştayı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen çalıştayda Karadeniz'in en önemli türü olan hamsinin bugünü ve geleceği ile ilgili değerlendirilmeler, görüş ve öneriler sunulurken, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne ait araştırma gemisi ile ilk kez Gürcistan kıyılarında hamsi için yapılan akustik çalışmalar ve Gürcistan'da hamsi avcılığı ile ilgili izlenimler Yüksek Mühendis Murat Erbay tarafından katılımcılara aktarıldı. Çalışmanın yabancı ülke sularında hamsi ile ilgili yapılan ilk araştırma olduğu vurgulandı.

Çalıştayda, hamsinin yönetim politikası için 1989'da başlayan çalışmaların 2005'ten beri sürekli izleme projeleri ile devam ettiği, 2013 yılından itibaren Enstitü tarafından hamsinin hem karaya çıkış noktalarında hem de denizde akustik yöntemlerle takip edildiği, Karadeniz'de yapılan akustik çalışmalara Gürcistan'dan gelen istek üzerine bu yıl Gürcistan kıyılarında da araştırmalar yapıldığı kaydedildi.

Hamsi avcılığının yıllık sezonunun da değerlendirildiği çalıştaya TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ercan Küçük, ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünden Dr. Ekin Akoğlu, KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Boran ile enstitüler, kooperatifler, birlikler, sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.