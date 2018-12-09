8. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Festivali Trabzon başladı

Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Festivali, Trabzon Ruhi Türkyılmaz Sanatevi'nde başladı.

Festival kapsamında gösterilen filmlerin ilk seanslarına vatandaşlar ve gençler büyük ilgi gösterdiler. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, üç gün sürecek festivalde gösterilen filmlerin uluslararası ve ulusal film yarışmalarında ödül almış filmlerden seçildiğini belirterek, “Bu yıl İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70'inci yıldönümü kutlanıyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu da kutlamalara 8. AB İnsan Hakları Film Günleri ile katılıyor. Bu amaçla festival Türkiye genelinde 21 şehre yayıldı" dedi. Karbuz, etkinliğe katılan izleyicilere Trabzon AB Bilgi Merkezi hakkında açıklamalarda da bulunulduğunu anlatarak, "İnsan, haklarıyla insandır. Bu anlamda filmler günlük rutinimiz dışındaki hayatları bize göstermesi noktasında da oldukça kıymetli yapıtlardır" dedi.

Filmi izlemeye gelenlere küçük armağanların da sunulduğu etkinlik 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde 14.00 ve 18.00 seanslarında gösterilecek filmlerle sona erecek. Etkinliklerin tümünün ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.