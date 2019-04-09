8. Trabzon İstihdam Fuarı'nda 2 bin 913 kişiye iş ve staj imkanı sunulacak

Trabzon'da bu yıl 8.'si düzenlenecek olan 8. Trabzon İstihdam Fuarı'nda 2 bin 913 kişiye iş/staj imkanı sunulacak.

Trabzon Valiliği himayeleri altında, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü organizatörlüğünde 11-12 Nisan 2019 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kongre Merkezi'nde yapılacak olan fuara, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer kurum ve kuruluşlar destek veriyor.

Konuyla ilgili bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan İŞKUR İl Müdür Vekili İbrahim Büyük, fuara 17 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi. Büyük "Geçtiğimiz yıl 7-8 Mayıs 2018 tarihinde yedincisi düzenlenen Trabzon İstihdam Fuarı'na 13 bin 851 ziyaretçi, 107 firma katılmıştır. Etkinlik süresince 10 bin 339 iş/staj başvurusu alınmıştır. Fuar sonucu bin 4 kişinin fuardan işe yerleştiği veya işbaşı eğitim programlarından faydalandığı belirlenmiştir. Bu yıl düzenlenecek olan 8. Trabzon İstihdam Fuarı'na en az 17 bin ziyaretçi gelmesi beklenmektedir. 7'si kamu/STK, 21 ulusal, 70'i yerel, 91 toplam özel sektör olmak üzere genel toplamda 98 firmanın binlerce iş/staj talebiyle katılacağı bu büyük organizasyon ile ilimizdeki işgücü arzı ile işgücü talebinin bir araya getirilerek mesleki eğitim, istihdam, girişimcilik ve insan kaynakları konularında taraflar arasında işbirliğinin kalıcı ve kurumsal hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Fuara katılacak firmaların sektörel bazlı iş/staj taleplerine göre gruplandırma yapıldığında toplam 2 bin 913 kişiye iş/staj imkanı sunulacaktır” dedi.

Alanında uzman olanlar birikimlerini öğrencilerle paylaşacak

Fuarda, alanında uzman kişilerin seminer vereceğini kaydeden Büyük “İstihdam Fuarı'nda iş-staj başvurularının yanı sıra alanında uzman ve Türkiye'de tanınan panelistler/konuşmacılar seminer verecektir. Davetli konuşmacıların, bilgi birikimlerini öğrencilere/işsiz vatandaşlara aktararak kariyer yolculuğunda bir farkındalık oluşturması hedeflenmektedir. Fuarın birinci günü TAV Havalimanları Holding İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Hakan Öker 'Havacılık sektöründe istihdam ve kariyer fırsatları' konulu seminer verecektir. Fuarın ikinci günü NPL ve kişisel gelişim uzmanı Ömer Çam 'Sen değişirsen dünya değişir' konulu seminer verecektir. Salon programlarına katılanlara katılım sertifikası, çekilişle tablet ve powerbank verilecektir” diye konuştu.