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83 yaşındaki görme engelli vatandaştan örnek davranış

Trabzon’un Maçka ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki görme engelle Cemal Altunbaş eşi ile biriktiği 10 bin TL’yi Türk Silahlı Kuvvetleri ile ’BizBizeYeteriz’ kampanyasına bağışladı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki görme engelle Cemal Altunbaş eşi ile biriktiği 10 bin TL'yi Türk Silahlı Kuvvetleri ile 'BizBizeYeteriz' kampanyasına bağışladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlar devam ediyor. Trabzon'un Maçka ilçesinde eşi ile biriktirdiği parayı kampanyaya ve TSK'ya bağışlamak isteyen 83 yaşındaki görme engelli Cemal Altunbaş, komşuları sayesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na ulaştı. Biriktirdiği paraları bağışlamak istediğini dile getiren yaşlı adamın bu örnek davranışını dikkate alan ekipler, Altunbaş'ın evine gitti. Örnek davranışından dolayı Cemal Altunbaş ve eşine teşekkür eden ekipler, Türk Silahlı Kuvvetlerine 6 bin TL, 'BizBizeYeteriz' kampanyası için ise bağışlanan 4 bin TL'yi teslim aldı.


Maskesi ile birlikte önünde biriktirdiği paraları yetkililere teslim eden Cemal Altunbaş, “6 bin TL'yi Türk Silahlı Kuvvetlerine, 4 bin TL'yi de Cumhurbaşkanımızın 'BizBizeYeteriz' kampanyasına bağışlıyorum” ifadelerini kullandı.

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