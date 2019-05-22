86 yaşında yanmayan sokak lambasını değiştirmek için direğe çıkınca...

Trabzon'un Çaykara ilçesi Taşören mahallesinde 86 yaşındaki Kamil Fazlı Çiftçi sokaklarında bulunan mezarlıktaki elektrik direğinin yanmayan lambasını değiştirirken düşerek hayatını kaybetti.

Kırıkkale'den memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesi Taşören mahallesine gelen Kamil Fazlı Çiftçi mezarlıktaki elektrik direğinde yanmayan sokak lambasını değiştirmek için direğe merdiven dayayarak lambanın olduğu yere çıktı. Lambayı değiştirirken dengesini kaybeden Çiftçi merdivenle yere düştü. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları tüm müdahaleye rağmen 86 yaşındaki Kamil Fazlı Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.