900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi

Kınay, bu becerisini şov programlarına dönüştürerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor.

Şu ana kadar çok sayıda kızgın demiri yalayarak gösteri yaptığını ve hiç acı duymadığını belirten İlhan Kınay, kimsenin denememesi tavsiyesinde bulundu. Türkiye'de bu gösterinin sadece kendisine ait olduğunu kaydeden Kınay, her şeyin yıllar önce bir iddia üzerine başladığını belirterek, ”Bu iş bende yıllar önce arkadaşlarımla girdiğim iddia üzerine yaparsın, yapamazsın diye başladı. Ben de yaptım. 1980'li yıllardan beri de ara ara yaparak kendimi alıştırdım. Başarının sırrı sadece çalışmak. Sakın kimse denemeye kalkmasın, yanabilir. Türkiye'de bu gösteri sadece bana ait. Benden başka yapan yok” dedi.

"Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyorum"

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istediğini kaydeden Kınay, “Neden Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyeyim ki. Artık olması lazım. Bu gösteriyi yaptıktan sonra dilime herhangi bir şey olmadı. Bunu yapmaktan zevk alıyorum. İnsanlar soğuk dondurma yalıyor, ben de sıcak dondurma yalıyorum. Bu sıcak dondurma, öbürü soğuk dondurma. Herhangi bir acı hissetmiyorum. Şovlara çıkmak istiyorum. Neden gösteri yapmayayım. Bu işi daha önce de yine ben yaptım, yine yapıyorum. Artık ciddi şov programlarına çıkmak istiyorum. Ciddi olmayan programlara kesinlikle çıkmak istemiyorum. Herkes basit gösterilerle reklam yapıyor, bana neden şu ana kadar reklam teklifi gelmiyor şaşırıyorum. Reklam teklifi bekliyorum” diye konuştu.

Kınay, daha önce kendisinin yaptığı işi bir başkasının da yaptığının hatırlatılması üzerine, "Bu gösteriyi 1980'li yıllarda ilk ben yaptım. Ben bunu yaparken henüz kimseler yoktu. Ben yaptıktan sonra piyasaya çıkanlar oldu. Bu işi benden görerek mi yaptı acaba. Daha önce de söyledim, sakın bunu denemeye kalkmayın" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 40 yıllık demirci ustası Murat Sevinç, Kınay'ın yıllar önce aynı denemeyi yaptığını kaydederek, “Bu iş cesaret işi. Daha önce yine burada deneme yapmıştı. Daha sonra Erzurum'dan rakipleri çıktı. Onlar benim yaptığım gibi demiri tesfiye etmedikleri için dillerini kestiler. Bu işin sırrı cesaret” diye konuştu.