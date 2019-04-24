AB bilim karavanı yollarda

Avrupa Birliği, Almanya Büyükelçiliği işbirliği ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi merkezi ev sahipliğinde Bilim Karavan'ı Trabzon'da beş farklı okulda 800 öğrenciye ahşap modelleme, robotik kodlama, 3D Modelleme, 3D baskı ve elektronik çalışmaları eğitimi verildi.

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezlerinin bulunduğu 20 ilde toplam 5'er gün kalacak olan ‘AB Bilim Karavanı', Trabzon'da kapılarını öğrenciler için açtı. Bilim Karavanın'da, Hayal eden, tasarlayan ve üreten bir neslin hedeflendiği, ahşap modelleme, robotik kodlama, 3D Modelleme, 3D baskı ve elektronik çalışmalar eğitimi verildi.

AB Türkiye Delegasyonu Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi kapsamında 20 ilde TOBB, Ticaret ve Sanayi Odaları ve MEB işbirliği ile ‘Bilim Karavanı Yollarda' projesini gerçekleştirdiğini vurgulayan TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, "Bilim Karavanı projesi sayesinde çocukların bilimsel üretime ilgilerinin artırmayı amaçladık. Özellikle köylerde yaşayan çocukların bu etkinliğe katılımlarına özen gösterdik. Amacımız çocukların tüketen değil üreten bir nesil olması için özel olarak tasarlanmış eğitim karavanı ile dezavantajlı gruplara ulaşmak ve üretimi sevdirmek. Karavanda öğrenciler, ahşap modelleme, robotik kodlama, 3D Modelleme, 3D baskı ve elektronik çalışmala gerçekleştiriyor" dedi.

Öte yandan etkinliğin cuma gününe kadar Trabzon'un çeşitli ilçelerinde devam edeceğini de belirtti.