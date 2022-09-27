AB Delegasyonundan Trabzon Büyükşehir'e ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzınıdou, AB üyesi devletlerin Ankara'da bulunan yerleşik Maslahatgüzarları ve AB Delegasyon üyelerini ağırladı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzınıdou ve Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Vekili Atilla Ataman ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Ataman, Trabzon'da yürütülen çalışmalarla ilgili de misafirlerine bilgi verdi.

Avrupa Birliği'nin bir şekilde parçası olmaktan keyif aldıklarını belirten Başkan Vekili Ataman, “Eski bir Tarım Bakanlığı personeli ve Ziraat Mühendisi olarak yapılan çalışmalardan, bölgedeki hizmetlerden ve kırsal kalkınma kurumumuz aracılığıyla yapılan işlerden de büyük keyif almaktayız. Güneşli bir Trabzon gününde ki her zaman da güneş olmaz, bu sizin ayağınızdan kaynaklandı herhâlde şunu keyifle söyleyebilirim ki artık Türkiye'de fonlar doğru, dürüst ve yerinde kullanılıyor. İnsanlarımıza iş, aş ve kalkınma temelli olarak kullanılıyor. Yapılanları sadece biz değil, bütün insanlık ve misafirlerimiz de kullanıyor. 1980‘li yıllarda Dünya Bankası kaynaklı bir projede Çin'in dağlık Vulin bölgesinde kaynağın yüzde 93'ü projeye harcanırken, aynı yıllarda benzer bir Dünya Bankası projesi olan Çorum Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi'nin yüzde 20'si proje için harcanmış geriye kalanı motosiklet, seyahat ve benzeri giderler ile finans sağlayan kurum temsilcilerine danışmanlık bedeli olarak tüketilmişti. Artık Türkiye eski Türkiye değil. İnsanlığın müşterek değeri olarak gördüğümüz coğrafyanın imkânlarını insanlık adına kullanılabileceğimiz, sonuç alıcı projeleri Türkiye ve Trabzon olarak uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Sohbet sırasında AB delegasyon üyeleri tarafından Başkan Vekili Ataman'a “Trabzon'da göçmen var mı” sorusu yöneltildi. Bunun üzerine Ataman, “Avrupa'ya giden 10,5 milyon Ukaraynalının ne kadarının Türkiye'ye geldiğini bilmiyorum. Ama Türkiye'de 4 milyon civarında göçmen var. Tabii ki Trabzon'da da göçmenler bulunmaktadır. Onlarla ilgilenmek, aşımızı, ilacımızı paylaşmaktan bizim bir kaybımız olmadı. Soframızdan ekmeğimiz ve zeytinimiz azalmıyor. Mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında üzerimizi düşeni yapıyoruz” diye konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzınıdou ise “Öncelikle bizleri kabul ettiğiniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün son derece güneşli bir gün. Normalde Trabzon ilimiz bu kadar güneşli değil ancak bizlerin tekrar geri gelmesi için güneşli olduğunu düşünüyoruz. Buraya büyük bir katılımla eşlik ediyoruz. Amacımız Türkiye'nin sadece İstanbul ve Ankara'dan ibaret olmadığının bilincinde olabilmek, Türkiye'yi daha yakından tanımak ve Türk halkını daha yakından görebilmek ve anlayabilmektir. Aynı zamanda sizin de sözünü etmiş olduğunuz Avrupa Birliği'nden fonlanmış olan ekoturizm projelerini yakından bizzat yerinde görebilmek, ziyaret edebilmektir” şeklinde konuştu.

Başkan Vekili Atilla Ataman tarafından delegasyon üyelerine içinde Trabzonspor forması olan hediye paketi verildi. Yunanistan temsilcisine Trabzonspor kaşkolu takılırken Bakasetas ve Siopis de konuşuldu.