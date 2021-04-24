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Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor, Abdulkadir Parmak’ı süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.


Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel oyuncumuz Abdulkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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